Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από τροχαίο που σημειώθηκε στην Βρετανία και δείχνει ένα διώροφο λεωφορείο να έχει τουμπάρει. Στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλος αριθμός αστυνομικών, πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρα.

Το τροχαίο με το διώροφο λεωφορείο, όπως μεταδίδει η Daily Mail, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (17.01.2023) στο Somerset, στη νοτιοδυτική Βρετανία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το λεωφορείο μετέφερε περίπου 70 εργαζόμενους στον σταθμό παραγωγής πυρηνικής ενέργειας Hinckley Point C.

Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης έκαναν λόγο για «μείζον περιστατικό» και στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο έχει σπεύσει μεγάλος αριθμός αστυνομικών, πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρα. Στο τροχαίο ατύχημα εμπλέκεται και ένας οδηγός μηχανής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αναφορά για νεκρούς, ούτε έχει ξεκαθαριστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματιών.

Δείτε βίντεο:

