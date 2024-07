Βρετανία: Άνδρας έκανε επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, αναφορές για ανήλικα θύματα

Πανικός επικράτησε σήμερα το πρωί (29.07.2024) στο Σάουθπορτ στη Βρετανία. Άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για θύματα.

Ο άνδρας που έκανε την επίθεση με το μαχαίρι στο Σάουθπορτ στη Βρετανία, συνελήφθη, αναφέρει το sky.news.com.

Οι αρχές συστήνουν στον κόσμο να αποφύγουν την περιοχή αν και δεν υπάρχει πλέον απειλή για το κοινό.

Χρήστες στο Χ (πρώην Twitter) κάνουν λόγο για το ότι ο άνδρας με το μαχαίρι τραυμάτισε τουλάχιστον 6 παιδιά, με ένα από αυτά να πέφτει νεκρό.

Sent this. Happened in Southport. Madness. pic.twitter.com/jPDQFEyTpM