Βρετανία: “Ανεπιθύμητος” στο Εργατικό Κόμμα ο πρώην ηγέτης του Τζέρεμι Κόρμπιν

Ευκαιρία “εκκαθαρίσεων” στο Βρετανικό Εργατικό Κόμμα ή απλώς”βεντέτα” του νέα αρχηγού, Κρις Στάρμερ, με τον προκάτοχό του, Τζέρεμι Κόρμπιν; Το γεγονός είναι πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία ξαναβρίσκεται σε περίοδο εσωστρέφειας και μάλιστα τη στιγμή που ο Μπόρις Τζόνσον βρίσκεται στριμωγμένος στη γωνία εξαιτίας των χειρισμών του με την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και το Brexit.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ηγέτης των Εργατικών Στάρμερ, ο πρώην ηγέτης ,Κόρμπιν, δεν θα επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς υπονόμευσε τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, ανακοίνωσε .

Η απόφαση είναι πιθανόν να βαθύνει το ρήγμα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου ορισμένοι παραμένουν πιστοί στον Κόρμπιν, ο οποίος ηγήθηκε του Εργατικού Κόμματος για πέντε χρόνια υπηρετώντας την αριστερή πτέρυγα και υιοθετώντας μία αμιγώς σοσιαλιστική ατζέντα

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν έγινε και πάλι δεκτός στο κόμμα χθες, Τρίτη, αφού είχε απομακρυνθεί για να δώσει εξηγήσεις για τις επιφυλάξεις που διατύπωσε σχετικά με το καταδικαστικό πόρισμα που εξέδωσε η Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία καταλόγισε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπό την ηγεσία του ευθύνες για πολιτική παρενοχλήσεων και διακρίσεων στην διαχείριση των κατηγοριών για αντισημιτισμό.

Ωστόσο, ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να τον κάνει δεκτό στην κοινοβουλευτική ομάδα του Εργατικού Κόμματος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα εκπροσωπεί επισήμως το κόμμα και θα διατηρήσει την έδρα του ως ανεξάρτητος βουλευτής.

«Οι πράξεις του Τζέρεμι Κόρμπιν σε απάντηση του πορίσματος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπονόμευσε και καθυστέρησε το έργο μας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ικανότητα του Εργατικού Κόμματος να καταπολεμήσει τον αντισημιτισμό», έγραψε στο Twitter ο Κιρ Στάρμερ.

«Υπό τις συνθήκες αυτές, έλαβα την απόφαση να μην αποκαταστήσω τον Τζέρεμι Κόρμπιν ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η κατάσταση θα παραμείνει υπό εξέταση».

