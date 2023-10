Συνέδριο των Εργατικών στο Λίβερπουλ. Ο ηγέτης του κόμματος σερ Κιρ Στάρμερ απευθύνεται από το βήμα στους συνέδρους. Ξαφνικά ένας νεαρός διαδηλωτής τρέχει προς το μέρος του και τον «λούζει» με glitter. Η στιγμή καταγράφηκε και πλέον μεταδίδεται σε όλο τον κόσμο.

Ο διαδηλωτής προσπάθησε να φωνάξει κάτι από το μικρόφωνο και σύντομα τα μέλη της ασφάλειας έσπευσαν να τον απομακρύνουν. Εκείνος έπεσε στο πάτωμα και αρνούνταν να φύγει και τελικά τον πήραν σηκωτό.

Ο ηγέτης των Εργατικών συνέχισε την ομιλία του λίγο πιο λαμπερός από πριν.

Protester storms stage and throws glitter over Labour leader Sir Keir Starmer as he starts conference speech



