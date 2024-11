Βρετανία: Δίωξη στον βουλευτή των Εργατικών που χτύπησε άγρια πολίτη στη μέση του δρόμου

Ο Μάικ Έιμσμπερι, πρώην -πλέον- βουλευτής του Εργατικού κόμματος της Βρετανίας, κατηγορήθηκε και επίσημα σήμερα (07.11.2024) για την επίθεση που έκανε σε βάρος ενός πολίτη.

Η άγρια επίθεση έγινε στα τέλη του Οκτωβρίου, και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην περιοχή. Όπως φάνηκε στο βίντεο – ντοκουμέντο, ο πρώην βουλευτής των Εργατικών γρονθοκόπησε τον άνδρα και τον χτύπησε πολλές φορές ενός εκείνος είχε σωριαστεί στο έδαφος.

«Έπειτα από μια αξιολόγηση των στοιχείων που παρείχε η αστυνομία του Τσεσάιρ, εγκρίνουμε την απαγγελία της κατηγορίας της κοινής επίθεσης σε βάρος του Μάικ Έιμσμπερι», δήλωσε η Ρόζμαρι Έινσλι, επικεφαλής του Τμήματος Ειδικών Εγκλημάτων της εισαγγελίας.

«Η κατηγορία ακολουθεί μία φερόμενη επίθεση στο Φρόντσαμ, στο Τσέσαιρ, το Σάββατο, 26 Οκτωβρίου του 2024», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

🚨 NEW: Suspended Labour MP Mike Amesbury, elected in Runcorn and Helsby, has been charged with assault after punching a constituentpic.twitter.com/t9PMJ5d5Sg