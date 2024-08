Βρετανία: Δύτες ανακάλυψαν το ναυάγιο πολεμικού πλοίου που βυθίστηκε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Βρετανοί δύτες εντόπισαν το ναυάγιο ενός πολεμικού πλοίου που βυθίστηκε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Για μία «μοναδική ανακάλυψη» έκανε λόγο μέλος της ομάδας των δυτών.

Το «σχεδόν ανέπαφο» κουφάρι ενός πολεμικού πλοίου που πιστεύεται ότι είναι εκείνο του HMS Hawke, το οποίο βυθίστηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ανακάλυψε έπειτα από πολλά χρόνια ερευνών, μία ομάδα Βρετανών δυτών στα ανοιχτά της Σκωτίας.

Οι δύτες της οργάνωσης «Lost in Waters Deep» («Χαμένοι στα βαθιά νερά») πιστεύουν ότι βρήκαν το πλοίο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού το οποίο χτυπήθηκε από γερμανική τορπίλη τον Οκτώβριο του 2014.

Ο Πολ Ντάουνς, που μετείχε στην ομάδα και βιντεοσκόπησε το ναυάγιο που βρέθηκε στη βορειοανατολική Σκωτία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πρόκειται για μια «μοναδική ανακάλυψη».

«Είναι απίστευτο σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ναυάγιο 110 ετών και το πλοίο είχε τόσο βίαιο τέλος», σχολίασε.

