Βρετανία: Έδεσε τη σύζυγο και τις κόρες του παρουσιαστή του BBC πριν τις εκτελέσει με βαλλίστρα

Πρώτο θέμα είναι στα βρετανικά ΜΜΕ το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη Kyle Clifford που φέρεται να δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, John Hunt, μέσα στο σπίτι τους στη Βρετανία.

Η 61χρονη Carol Hunt και οι δύο κόρες της, η 25χρονη Louise Hunt και 28χρονη Hannah Hunt, βρέθηκαν δολοφονημένες από βαλλίστρα στο σπίτι τους, αξίας 800.000 λιρών στο Bushey, στο Hertfordshire, το βράδυ της Τρίτης (09.07.2024).

Τις άτυχες γυναίκες εντόπισε ο John Hunt, ο σχολιαστής αγώνων ιππασίας στο BBC 5 όταν επέστρεψε σπίτι του και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο 26χρονος Kyle Clifford, ο βασικός ύποπτος της τριπλής δολοφονίας είναι πρώην σύντροφος της 25χρονης κόρης του παρουσιαστή του BBC, Louise, μέχρι και την περασμένη εβδομάδα.

Ο Clifford, από το Enfield του βόρειου Λονδίνου, εργαζόταν ως φύλακας.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨



Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we’re seeking Clifford in connection with the incident.



He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6