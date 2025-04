ΗΠΑ: Επτά νεκροί από ανεμοστρόβιλους και σφοδρές καταιγίδες – Σοβαρές ζημιές και καταστροφικές πλημμύρες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους που σαρώνουν τις κεντρικές και τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών χθες Πέμπτη (03.04.2025).

Ανεμοστρόβιλοι και βίαιοι άνεμοι ισοπέδωσαν σπίτια και διέλυσαν κτίρια από την Οκλαχόμα μέχρι την Ιντιάνα στον πρώτο γύρο καταιγίδων που αναμένεται να σημειώσουν ρεκόρ βροχών και πλημμύρων σε όλο το μεσαίο τμήμα των ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες. Διάφορες πολιτείες, από το Άρκανσο (νότια) ως το Οχάιο (βόρεια), αντιμετωπίζουν από προχθές ανεμοθύελλες και ισχυρές βροχοπτώσεις.

Οι σφοδρές καταιγίδες έχουν αφήσει στο πέρασμά τους, δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούσαν για επιδείνωση των καιρικών συνθηκών.

Οι αρχές στο Τενεσί έκαναν λόγο για τουλάχιστον πέντε νεκρούς εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ένας πατέρας και η κόρη του, σκοτώθηκαν στην κομητεία Φαγιέτ, όταν το προκατασκευασμένο σπίτι τους χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο, σύμφωνα με ΜΜΕ. Άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Άλλοι θάνατοι αναφέρθηκαν στην Ιντιάνα, όπου άνδρας έπαθε ηλεκτροπληξία όταν καλώδιο του δικτύου ηλεκτροδότησης έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του, αλλά νεκροί εντοπίστηκαν και στο Μιζούρι.

