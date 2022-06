Ένα ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο και η αστυνομία εκκένωσε την περιοχή, ενώ σήμερα Σάββατο (4.6.2022) συνεχίζονται οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη πλατεία που εκκενώθηκε στο Λονδίνο, βρίσκεται σχεδόν 1 χιλιόμετρο μακριά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο τα τελευταία 24ωρα, λόγω των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, η πλατεία θα ανοίξει και πάλι σύντομα για το κοινό ενώ υπάρχουν αναφορές για έναν δυνατό κρότο που ακούστηκε στην περιοχή λόγω ελεγχόμενης έκρηξης.

Μια Βρετανίδα δημοσιογράφος επιβεβαιώνει ότι έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, μεταφέροντας και τις δηλώσεις ενός αστυνομικού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, που βρίσκεται στο σημείο και είπε «μην ανησυχήσετε αν ακούσετε ένα δυνατό κρότο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

CONTROLLED explosion near Trafalgar square. Police say officers dealt with a suspicious vehicle. “Please don’t panic that you heard a bang,” says a Met officer on site. @globalnews @GlobalNational — Crystal Goomansingh (@cgoomansingh) June 4, 2022

Στη Daily Mirror μίλησε και μια τουρίστρια, η οποία βρισκόταν κοντά στην πλατεία με τον 11χρονο γιο της, όταν οι αστυνομικοί τους είπαν να απομακρυνθούν από το σημείο και δήλωσε ότι άκουσε τον ήχο μιας «βόμβας» να σκάει «χωρίς καμία προειδοποίηση».

Suspicious package left in Trafalgar Square – police close the entire area #Jubilee pic.twitter.com/81FC2PBqGF — High Court case against school isolation rooms (@bantheroom) June 4, 2022

«Υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί, ήμασταν κοντά στην πλατεία όταν είδαμε ότι είναι αποκλεισμένη. Μιλούσαμε με έναν αστυνομικό όταν η βόμβα εξερράγη χωρίς καμία προειδοποίηση. Μας είχε πει ότι ήταν ένα ύποπτο δέμα, αλλά δεν ήταν μια ελεγχόμενη έκρηξη, κανείς δεν μας είπε ότι επρόκειτο να εκραγεί».

Στο παρακάτω βίντεο από μια χρήστη του Twitter, φαίνεται η άρον άρον απομάκρυνση του κόσμου από ένα ξενοδοχείο, επίσης κοντά στην πλατεία, λόγω ενός «ύποπτου οχήματος» που βρίσκεται από έξω.

Just been evacuated from our hotel in Trafalgar Square due to there being a suspicious car unattended outside #London pic.twitter.com/YFQa1Mh3tn — Caitlin (@ktgreenan) June 4, 2022

ÚLTIMA HORA. Trafalgar Square evacuada. La policía ha acordonado la zona. La National Gallery, evacuada. De momento, sin explicaciones. pic.twitter.com/y0pblernX3 — Rafa de Miguel (@demiguelr) June 4, 2022