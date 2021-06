Αλλαγές στη «πράσινη» ταξιδιωτική λίστα της Βρετανίας αναμένεται να δούμε εντός της ημέρας. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, θα διατηρήσει την αυστηρή πολιτική που έχει υιοθετήσει στα διεθνή ταξίδια, ωστόσο, θα δούμε «μετατοπίσεις».

Η Βρετανία από τότε που επέτρεψε ξανά τα ταξίδια έχει υιοθετήσει ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των χωρών με βάση την επιδημιολογική τους εικόνα. Οι χώρες κατηγοριοποιούνται στην «πράσινη», «πορτοκαλί» και «κόκκινη» λίστα, με την πρώτη μέχρι στιγμής να περιλαμβάνει μόλις 12 κράτη και εδάφη.

Μετά την άρση των μέτρων για τον κορονοϊό και την «απελευθέρωση» των ταξιδιών, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον – όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ – δέχεται μεγάλες πιέσεις για τη μικρή αυτή «πράσινη» λίστα από παράγοντες της ταξιδιωτικής βιομηχανίας. Οι ταξιδιωτικές λίστες φαίνεται λοιπόν αποτελούν μεγάλο «αγκάθι» αφού όσοι φτάνουν στην Βρετανία από τις χώρες που ανήκουν στην «πράσινη» λίστα έχουν υποχρέωση μόνο για δύο διαγνωστικά τεστ, ενώ όσοι ταξιδεύουν από τις χώρες της «πορτοκαλί» λίστας, στην οποία υπάγονται οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί προορισμοί, έχουν υποχρέωση υποβολής σε τρία τεστ και σε δεκαήμερη απομόνωση κατ’ οίκον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βρετανία μέχρι στιγμής έχει επιδείξει μια αυστηρότητα απέναντι στην πολιτική που ακολουθεί στα διεθνή ταξίδια. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην «κόκκινη» λίστα της βρίσκονται 43 προορισμοί και όσοι επιλέγουν κάποιον από αυτούς θα πρέπει όχι μόνο να υποβληθούν σε τεστ, αλλά και να πληρώσουν για δεκαήμερη καραντίνα σε προεπιλεγμένο ξενοδοχείο.

Ερωτηθείς για την επικείμενη πρώτη αναθεώρηση της κατηγοριοποίησης των ταξιδιωτικών προορισμών των Βρετανών, ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι πρέπει να περιμένει τις συστάσεις του Ενιαίου Κέντρου Βιοασφάλειας, που αποτιμά τα επιδημιολογικά δεδομένα ανά χώρα. Αν και ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επιτρέψει στους πολίτες να ταξιδεύουν, σημείωσε ότι θα πρέπει να επιδείξει προσοχή. Τόνισε δε ότι δε θα διστάσει να βάλει «πράσινες» χώρες στην «πορτοκαλί» κατηγορία, ένα σχόλιο που εκλήφθηκε ως πιθανή αναφορά στην Πορτογαλία, το μοναδικό δημοφιλή ευρωπαϊκό προορισμό που είναι μέχρι τώρα στην «πράσινη» λίστα. «Θέλω να ξέρετε ότι δε θα έχουμε δισταγμό να μετακινήσουμε χώρες από την πράσινη λίστα στην πορτοκαλί λίστα και από εκεί στην κόκκινη λίστα, αν πρέπει να το κάνουμε», είπε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός.

🔴 Boris Johnson has warned that the Government “will not hesitate” to axe countries from the green list for travel amid growing concern that Portugal could be removedhttps://t.co/QPKtDxx8BE