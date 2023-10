Ψύχραιμα πήραν οι επιβάτες της πτήσης της TUI από την Κέρκυρα με προορισμό το αεροδρόιο του Λιντς το γεγονός ότι η προσγείωσή τους δεν ήταν από τις συνηθισμένες.

Την ώρα της προσγείωσης της πτήσης από την Κέρκυρα και λόγω της κακοκαιρίας Μπαμπέτ το αεροπλάνο βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης.

Το αεροδρόμιο δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών. Η Πυροσβεστική και Υπηρεσία Διάσωσης του Δυτικού Γιορκσάιρ δήλωσε ότι «δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή κάποιο άλλο πρόβλημα».

Κάποιοι από τους επιβάτες ανέβασαν φωτογραφίες στα social γράφοντας: «Μάλλον θα μείνουμε αρκετή ώρα εδώ. Ενδιαφέρουσα προσγείωση».

