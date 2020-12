Βρετανία η πρώτη! «Πράσινο» φως στο εμβόλιο της Pfizer, ξεκινούν οι εμβολιασμοί

Το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech πήρε σήμερα (02.12.2020) έγκριση και η χορήγησή του στη Βρετανία θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα. 40 εκατ. δόσεις έχει ήδη παραγγείλει η χώρα.

“Η κυβέρνηση δέχθηκε τη σύσταση της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA) να εγκρίνει το εμβόλιο των Pfizer και BioNTech για χρήση”, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας.

“Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη Βρετανία από την επόμενη εβδομάδα”, πρόσθεσε.

“Η βοήθεια έρχεται. Η MHRA ενέκρινε και επίσημα το εμβόλιο των Pfizer / BioNTech για τον κορονοϊό. Το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας) είναι έτοιμο να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς την επόμενη εβδομάδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα έχει ένα κλινικά εγκεκριμένο εμβόλιο για χρήση” έγραψε στο twitter ο Ματ Χάνκοκ, υπουργός Υγείας της Βρετανίας.

