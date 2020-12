Βρετανία – Κορονοϊός: Το Λονδίνο πιθανό να τεθεί σε υψηλότερη βαθμίδα κινδύνου

Το Λονδίνο είναι πιθανό να τεθεί στην υψηλότερη βαθμίδα του συστήματος τριών επιπέδων που ισχύει στην Αγγλία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, σύμφωνα με το BBC. Η πρωτεύουσα της Βρετανίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δεύτερη βαθμίδα των περιορισμών, με τη νέα εξέταση των μέτρων να είναι προγραμματισμένη για τις 16 Δεκεμβρίου.

Η βασική διαφορά μεταξύ της βαθμίδας 2 και της βαθμίδας 3 είναι ότι στη δεύτερη μπορούν να μείνουν ανοικτά υπό περιορισμούς τα μπαρ και τα εστιατόρια. Στην τρίτη όμως βαθμίδα υποχρεούνται να κλείσουν και λειτουργούν μόνο για παράδοση πακέτων κατ΄οίκον. Επίσης προβλέπονται περιορισμοί στις κοινωνικές επαφές.

