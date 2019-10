Ακόμη μία ψηφοφορία σήμερα στο Βρετανικό κοινοβούλιο, ακόμη μία -διαφαινόμενη- ήττα για τον Μπόρις Τζόνσον;

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θέτει σήμερα σε ψηφοφορία την πρότασή του για προκήρυξη πρόωρων εκλογών την 12η Δεκεμβρίου. Όμως οι πιθανότητες να περάσει η πρόταση Τζόνσον δεν συγκεντρώνει και πολλές πιθανότητες να εξελιχθεί σε νίκη του.

Ήδη οι Εργατικοί, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες (LibDems) και το Σκωτσέζικο Δημοκρατικό Κόμμα (SNP) απορρίπτουν την πρόταση.

Μάλιστα οι Φιλελεύθεροι και το SNP δήλωσαν πως πρόκειται να καταθέσουν άλλη πρόταση, που θα προβλέπει ή εκλογές στις 9 Δεκεμβρίου ή -αν δεν περάσουν- πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Τζόνσον.

Ο Τζόνσον, που μετρά μεν την μία κοινοβουλευτική ήττα μετά την άλλη, αλλά ταυτόχρονα βλέπει να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, δεν φαίνεται να πτοείται. Ήδη η Ντάουννγκ Στριτ διαρρέει πως αν σήμερα το κοινοβούλιο απορρίψει, ο Τζόνσον θα καταθέσει αύριο κιόλας μια “σχεδόν ταυτόσημη” πρόταση με των LibDems! Πάντως οι κυβερνητικές πηγές της Βρετανίας δεν διευκρίνιζαν αν η νέα πρόταση Τζόνσον θα προβλέπει εκλογές στις 9 Δεκεμβρίου ή σε κάποια άλλη ημερομηνία.

Σημαντική λεπτομέρεια: Η σημερινή ψηφοφορία για να περάσει χρειάζεται την ψήφο των 2/3 του σώματος, ενώ η πρόταση Φιλελεύθερων και SNP χρειάζεται απλή πλειοψηφία.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο ο Μπόρις Τζόνσον ήταν σαφής: Θα πηγαίνει από ψηφοφορία σε ψηφοφορία μέχρι να πετύχει την προκήρυξη εκλογών, αφού “αυτό το κοινοβούλιο ολοκλήρωσε το έργο του” και πως δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες που έχει ανάγκη η Βρετανία.

"This Parliament has run it's course"

PM Boris Johnson says he doesn't believe the House is capable of delivering on the priorities of the people and wants to "get Brexit done"

