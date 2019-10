Μπόρις Τζόνσον: Θέλω εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου! video

Να διεξαχθούν πρόωρες γενικές εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου θα επιδιώξει ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, με πρόταση που σκοπεύει να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, καθώς αναμένει πως η Ε.Ε. σκοπεύει να συμφωνήσει σε μία παράταση του Brexit.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC, ο Τζόνσον, δήλωσε ότι θα δώσει περισσότερο χρόνο στους βουλευτές να συζητήσουν το νομοσχέδιο για το Brexit, μόνο εάν συμφωνήσουν στη διεξαγωγή εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου, και προέτρεψε το κόμμα των Εργατικών να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση.

UK PM Boris Johnson says if Parliament "genuinely want more time to study" his new Brexit deal, "they can have it, but they have to agree to a general election on December 12" https://t.co/pLnhpdlRlm pic.twitter.com/6UldqFjCrM

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 24, 2019