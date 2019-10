Brexit: Ο Μπόρις Τζόνσον πήρε την πολυπόθητη παράταση και τώρα το σκέφτεται

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα απαντήσει στην προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία τρίμηνη ευέλικτη παράταση, σχετικά με την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, μόλις εξετάσει τις λεπτομέρειες, σύμφωνα με σημερινή δήλωση εκπροσώπου του.

Στο μεταξύ η επίσημη απόφαση για την τρίμηνη παράταση της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ μέχρι την 31η Ιανουαρίου, θα ληφθεί την Τρίτη ή την Τετάρτη, δήλωσε ένας υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Η Τετάρτη, είναι μία ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία αποχώρησης της 31ης Οκτωβρίου που ισχύει μέχρι σήμερα για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕE.

Οι 27 χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σε νέα, τρίμηνη αναβολή του Brexit, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

“Οι 27 συμφώνησαν να δεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια ευέλικτη αναβολή του Brexit ως τις 31 Ιανουαρίου 2020”, επεσήμανε ο Τουσκ στο Twitter. Διευκρίνισε μάλιστα ότι η απόφαση αυτή θα επισημοποιηθεί με γραπτή διαδικασία.

