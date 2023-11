To Βασιλικό Νομισματοκοπείο (Royal Mint) της Βρετανίας, η επίσημη αρχή που εκδίδει τα νομίσματα στη χώρα, παρουσίασε σήμερα (15.11.2023) σειρά κερμάτων με την εικόνα του θρυλικού Βρετανού πράκτορα, Τζέιμς Μποντ.

Το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Βρετανίας θέλησε με τα συλλεκτικά νομίσματα να τιμήσει τα 60 κινηματογραφικά χρόνια του μυθικού Βρετανού Τζέιμς Μποντ.

Η νέα σειρά νομισμάτων που κυκλοφορεί στη Βρετανία «προσφέρει στους θαυμαστές του πράκτορα 007 τη δυνατότητα να συλλέξουν νομίσματα που θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό ή να επενδύσουν σε πολυτελή μέταλλα, χρυσό ή ασήμι», αναφέρει ο οργανισμός σε ένα δελτίο τύπου, κατά την παρουσίαση σήμερα του πρώτου από τα επτά νομίσματα του Τζέιμς Μποντ.

Το καθένα εξ αυτών θα αποτυπώνει μια εμβληματική σκηνή μιας ταινίας του Βρετανού μυστικού πράκτορα που θα αντιστοιχεί σε μια δεκαετία: το πρώτο για τη δεκαετία του 1960 θα δείχνει τον Μποντ Σον Κόνερι να κάθεται στη Little Nellie, το ελικόπτερο της ταινίας «Ζεις μονάχα δυο φορές».

Το λογότυπο «007», το οποίο θα συνοδεύει η κάνη ενός περίστροφου, εμφανίζεται στο κάτω μέρος του νομίσματος, υιοθετώντας το στυλ της δεκαετίας του 60. Τα υπόλοιπα νομίσματα του Τζέιμς Μποντ θα παρουσιαστούν στη Βρετανία αργότερα φέτος και τον επόμενο χρόνο.

