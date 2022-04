Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον καταδίκασε τον «μισογυνισμό» εναντίον μιας βουλευτίνας της αντιπολίτευσης, μετά τη δημοσίευση σήμερα ενός άρθρου, που μετέφερε αυτές τις επιθέσεις.

«Ακόμα κι αν δεν συμφωνώ με την Άντζελα Ρέινερ σχεδόν σε όλα τα πολιτικά ζητήματα, τη σέβομαι ως κοινοβουλευτικό και καταδικάζω τον μισογυνισμό στο στόχαστρο του οποίου βρέθηκε σήμερα ανώνυμα», δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον, σε ένα tweet.

As much as I disagree with @AngelaRayner on almost every political issue I respect her as a parliamentarian and deplore the misogyny directed at her anonymously today.