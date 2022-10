Ο Τζέρεμι Χαντ θα είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, όπως ανακοινώθηκε από τη Ντάουνινγκ Στριτ, λίγη ώρα μετά την αποπομπή του Κουάζι Κουάρτενγκ από την πρωθυπουργό της χώρας, Λιζ Τρας.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών, Τζέρεμι Χαντ, θα ανακοινωθεί από την ίδια τη Λιζ Τρας στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσει στις 16:30 (ώρα Ελλάδας), κατά την οποία αναμένεται να καταργήσει τμήματα του οικονομικού πακέτου της κυβέρνησης.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ο Χαντ θα είναι ο τέταρτος υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας φέτος, καθώς αποπέμφθηκαν οι προηγούμενοι τρεις εν μέσω των πολιτικών και οικονομικών αναταραχών που καθηλώνουν τη χώρα.

Πρώην υπουργός Εξωτερικών (με την Τερέζα Μέι) και Υγείας (με τον Ντέιβιντ Κάμερον), ο 55χρονος Τζέρεμι Χαντ υπήρξε υποψήφιος για την διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία, πριν προσχωρήσει στο στρατόπεδο του Ρίσι Σουνάκ στην αναμέτρησή του με την σημερινή πρωθυπουργό, Λιζ Τρας.

«Ο Τζέρεμι Χαντ είναι ο νέος υπουργός Οικονομικών», έγραψε νωρίτερα σήμερα στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ. «(Ο διορισμός του) θα ανακοινωθεί σύντομα στη συνέντευξη Τύπου της Λιζ Τρας».

