Την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου λίγο μετά την λειτουργία στις ελληνορθόδοξες εκκλησίες της Βρετανίας, οι πιστοί συγκέντρωσαν χρήματα για τα θύματα των ισχυρών σεισμών που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu.

Ο έρανος για την Τουρκία και τη Συρία πραγματοποιήθηκε με εντολή του επικεφαλής της ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στη Βρετανία.

“Ραγίζει η καρδιά μας βλέποντας τι συνέβη στην Τουρκία, η οποία επλήγη από σεισμούς”, είπε ο ιερέας δρ Χρυσόστομος Τύμπας στη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Λονδίνο.

“Παρακαλώ να είστε γενναιόδωροι γι’ αυτούς που υποφέρουν και θα συνεχίσουν να υποφέρουν”, είπε επισημαίνοντας το μέγεθος των σεισμών (7,7 και 7,6 βαθμοί).

Ο Τζον Καπόνι, ο γραμματέας της εκκλησίας, δήλωσε στο Anadolu πως ο έρανος για τους επιζώντες των σεισμών είναι “ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την εκκλησία μας”.

Είπε πως είναι κάτι μοναδικό που δεν έχει ξανασυμβεί σε πανεθνικό επίπεδο υπό την αιγίδα της αρχιεπισκοπής του Ηνωμένου Βασιλείου.

“Πάνω από 100 εκκλησίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα κάνουν το ίδιο, όλες τους κάνουν έρανο για τα θύματα του σεισμού στην Τουρκία”, δήλωσε ο Καπόνι.

