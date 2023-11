Ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Sun» αναφέρει πως πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας παραλίγο να καταστραφεί.

Σύμφωνα με την Sun, το υποβρύχιο της Βρετανίας – κλάσης Vanguard – πριν από ένα χρόνο αντιμετώπισε πρόβλημα στον κύριο μετρητή βάθους.

Έτσι οι συγκεκριμένες ενδείξεις ήταν λάθος με αποτέλεσμα να εμφανίζει πως βρισκόταν σε ασφαλές βάθος, ενώ ήταν σε επικίνδυνο, εκεί όπου η πίεση του νερού θα μπορούσε να το καταστρέψει και να σκοτώσει και το πλήρωμα.

Ωστόσο οι έμπειροι μηχανικοί παρατήρησαν την ανωμαλία σε άλλους μετρητές, και μετά από έλεγχο διαπίστωσαν πως υπάρχει πρόβλημα, αποφεύγοντας μια καταστροφή που θα ήταν η μεγαλύτερη για το βασιλικό βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα πάντα με την Sun, διατάχθηκε έρευνα για το περιστατικό με το πόρισμα να είναι απόρρητο. Το δημοσίευμα έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις.

Το υποβρύχιο κλάσης Vanguard, ένα από τα συνολικά τέσσερα υποβρύχια τέτοιου τύπου που διαθέτει το Royal Navy, εξοπλισμένα με βαλλιστικούς πυραύλους Trident για πυρηνικά πλήγματα.

