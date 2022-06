Πέντε μέλη του στρατού της Βρετανίας λιποθύμησαν σήμερα Παρασκευή (3.6.2022) το μεσημέρι ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ, επιβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας.

Πέντε μέλη του στρατού από το προσωπικό της Βασιλικής Αεροπορίας, των Βασιλικών Πεζοναυτών, του Οικιακού Ιππικού και των Φρουρών του Coldstream λιποθύμησαν λόγω ζέστης, καθώς βρίσκονταν έξω από τον Καθεδρικό Ναό, αφού, σύμφωνα με το Sky News, ήταν μια πολύ ζεστή και ηλιόλουστη μέρα στο Λονδίνο, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου κατά την έναρξη της λειτουργίας στις 11 π.μ..

Δύο μέλη της τιμητικής στρατιωτικής φρουράς –ένα από το Σύνταγμα της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ένα άλλο από τους Βασιλικούς Πεζοναύτες– φάνηκαν να έχασαν τις αισθήσεις τους μέσα σε μισή ώρα το ένα από το άλλο καθώς παρατάχθηκαν από τα σκαλιά μέχρι τη Μεγάλη Δυτική Πόρτα περιμένοντας τη βασιλική οικογένεια να φτάσει.

Το μέλος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, που βρισκόταν στο αριστερό άκρο της πόρτας, λιποθύμησε και έπεσε ανάσκελα στα σκαλιά, ανακτώντας τις αισθήσεις του λίγο αργότερα.

I too would faint at the sight of #LizTruss #PlatinumJubilee #StPaulsCathedral pic.twitter.com/vqP9xOruSy