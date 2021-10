Ο Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, δέχθηκε πολλά χτυπήματα με μαχαίρι μέσα σε εκκλησία από άνδρα, όπως είπε νωρίτερα, αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Ο 69χρονος Ντέιβιντ Έιμες, που εκπροσωπούσε το Σάουθεντ Ουέστ του Έσεξ (ανατολική Αγγλία), δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι γύρω στο μεσημέρι στη διάρκεια μιας συνάντησης στην εκκλησία των Μεθοδιστών Μπέλφεαρς. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ένας άνδρας συνελήφθη μετά την επίθεση και δεν αναζητεί άλλους υπόπτους σε σχέση με το συμβάν.

Το γραφείο του βουλευτή επιβεβαίωσε ότι ο Ντέιβιντ Έιμες δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες. Ωστόσο όπως έγραψε πριν από μερικά λεπτά η Mirror αλλά και το BBC, ο βουλευτής άφησε την τελευταία πνοή του!

“Δέχθηκε πολλά χτυπήματα με μαχαίρι”, δήλωσε νωρίτερα στο Ρόιτερς ο Τζον Λαμπ, τοπικός δημοτικός σύμβουλος που βρίσκεται στο σημείο.

Πλάνα από ελικόπτερο που μετέδωσε το δίκτυο Sky News δείχνουν ένοπλους αστυνομικούς έξω από την εκκλησία καθώς και ασθενοφόρα.

Η σημερινή δολοφονία του βουλευτή, θύμισε πολύ το θάνατο της Βρετανίδας βουλευτού Jo Cox το 2016.

Τότε, η βουλευτής δέχθηκε επίθεση κοντά στην τοπική βιβλιοθήκη, ενώ ετοιμαζόταν να μιλήσει σε ψηφοφόρους της. Λίγες ώρες μετά την επίθεση η βουλευτής και μητέρα δύο παιδιών κατέληξε στο νοσοκομείο που είχε μεταφερθεί.

Για τη δολοφονική επίθεση τότε, είχε συλληφθεί ένας 52χρονος ο οποίος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα…

