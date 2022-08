Στη φυλακή μπήκε ο κασκαντέρ που υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, επειδή έσπρωξε τη σύντροφό του από μια σκάλα, «καταστρέφοντας» τον ώμο της, όπως αποκαλύφθηκε στη δίκη.

Όλος ο πλανήτης είχε παρακολουθήσει το μοναδικό σκετς με τον Τζέιμς Μποντ και τη βασίλισσα Ελισάβετ να πηδάνε από ένα ελικόπτερο πάνω από το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου για να δουν από κοντά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012. Ο Γκάρι Κόνερι ήταν ο κασκαντέρ που πήρε τη θέση της βασίλισσας, λίγο πριν εμφανιστεί η ίδια ενώπιον του κόσμου στο πλάι του πρίγκιπα Φίλιππου.

Όπως τα βρετανικά ΜΜΕ, ο 53χρονος – σήμερα – Γκάρι Κόνερι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, επειδή έσπρωξε τη σύντροφό του κάτω από μια σκάλα μετά από καβγά, «καταστρέφοντας» τον ώμο της.

Ο καβγάς ξεκίνησε, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, επειδή το ζευγάρι είχε πιει πολύ κρασί και τσακώθηκαν για το ποιος σβήσει το φως και θα κλείσει την πόρτα του κήπου στις 24 Οκτωβρίου του 2020. Εκτός από τον τραυματισμό στον ώμο, η σύντροφός του υπέστη και κόψιμο στο κεφάλι.

🔴 Gary Connery, who skydived dressed as Her Majesty in the opening ceremony’s Bond stunt, is facing jail for causing GBH without intent https://t.co/3nxBnL2mp1

Ο δικαστής Νάιτζελ Ντέιλι, καταδικάζοντας τον Κόνερι την περασμένη Τρίτη (16.8.2022), είπε: «Είναι απολύτως σαφές ότι δεν έχετε δείξει καμία απολύτως μεταμέλεια για αυτό που συνέβη και δεν αποδέχεστε κανένα σφάλμα εκ μέρους σας».

'Queen's stunt double' jailed for 18 months after pushing his girlfriend down stairs: Gary Connery, 53, , of Henley-on-Thames, will serve 18 months in jail after he 'lost his temper' and pushed Tanya Brass down the stairs. He was convicted of grievous… https://t.co/QuKKJtPAfW pic.twitter.com/xrJbvj8exx