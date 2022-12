Στους 9 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας στο νησί Τζέρσεϊ της Μάγχης, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε εκεί το περασμένο σαββατοκύριακο, με την αστυνομία να ανακοινώνει την ανεύρεση ακόμα μιας σορού.

Ανακοινώνοντας την ανεύρεση του ένατου νεκρού από την έκρηξη στην πολυκατοικία, ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ρόμπιν Σμιθ, δήλωσε ότι θεωρεί πως δεν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι, μετά από πολλές ημέρες ερευνών που ξεκίνησαν μετά την έκρηξη το περασμένο Σάββατο (10.12.2022).

Μία διαρροή αερίου είναι πιθανόν να ευθύνεται για την τραγωδία, αφού οι κάτοικοι του κτιρίου είχαν ειδοποιήσει την αστυνομία για έντονη μυρωδιά φυσικού αερίου πριν από την έκρηξη.

Είναι η δεύτερη τραγωδία που πλήττει μέσα σε λίγες ημέρες το Τζέρσεϊ, η οικονομία του οποίου βασίζεται στον τραπεζικό τομέα, τον τουρισμό και την αλιεία.

