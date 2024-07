Βρετανία: Συνελήφθη ο δράστης που έδεσε και σκότωσε τη σύζυγο και τις κόρες του παρουσιαστή του BBC με βαλλίστρα

Η αστυνομία μετά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε κατάφερε να συλλάβει τον δράστη της τριπλής δολοφονίας με βαλλίστρα στη Βρετανία.

Συνελήφθη ο 26χρονος Kyle Clifford που φέρεται να δολοφόνησε με βαλλίστρα τη σύζυγο και τις δύο κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC, John Hunt, μέσα στο σπίτι τους στη Βρετανία το απόγευμα της Τρίτης (09.07.2024). Ο δράστης εντοπίστηκε τραυματισμένος.

Η 61χρονη Carol Hunt και οι δύο κόρες της, η 25χρονη Louise Hunt και 28χρονη Hannah Hunt, βρέθηκαν δολοφονημένες από βαλλίστρα στο σπίτι τους, αξίας 800.000 λιρών στο Bushey, στο Hertfordshire.

Τις άτυχες γυναίκες εντόπισε ο John Hunt, ο σχολιαστής αγώνων ιππασίας στο BBC 5 όταν επέστρεψε σπίτι του και ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο Κλίφορντ φαίνεται να φρόντιζε τα τραύματά του κοντά σε νεκροταφείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο σπίτι του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Royal London Hospital στο Whitechapel.

BREAKING: Kyle Clifford has been apprehended and has been taken to hospital, police have said.



Officers had launched a manhunt for him the bodies of Carol Hunt and her two daughters Louise and Hannah were found at their home in Hertfordshire.https://t.co/zjKlX8QS76



📺 Sky 501 pic.twitter.com/BOIxY7fA0U