Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του θανάτου του μόλις δύο ετών αγοριού στη Βρετανία όπου το άψυχο κορμί του βρέθηκε δίπλα σε αυτό του νεκρού πατέρα του.

Ο μόλις 2 ετών Μπρόνσον Μπάτερσμπι βρέθηκε νεκρός δίπλα στον 60χρονο Κένι ο οποίος πιστεύεται ότι υπέστη καρδιακή προσβολή παραμονές Πρωτοχρονιάς. Το παιδί φορούσε τις πιτζάμες του και ήταν κουλουριασμένο δίπλα στο άψυχο σώμα του πατέρα του…

Οι αποκαλύψεις της μητέρας του δίχρονου αγοριού συγκλονίζουν. «Ήταν πολύ μικρός για να ανοίξει το ψυγείο και να πάρει το φαγητό που ήταν μέσα», τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα επισήμανε ότι δεν υπήρχε κάποιο σνακ κοντά του να φάει, καθώς ο πατέρας του τα είχε αφαιρέσει από ένα χαμηλό ντουλάπι για να μην μπορεί το παιδί να τα παίρνει μόνο του συμπληρώνοντας έτσι το παζλ των τραγικών συμπτώσεων.

«Είμαι σίγουρη ότι το παιδί μου πεινούσε, προσπαθούσε να ανοίξει το ψυγείο να πάρει φαγητό, αλλά ήταν ψηλά και δεν το έφτανε. Ο πατέρας του είχε μετακινήσει όλα τα σνακ πιο ψηλά, ώστε να μην μπορεί να τα πάρει χωρίς να τον ρωτήσει. Τώρα το μόνο που μπορώ να σκεφτώ, είναι το παιδί μου να πεινάει, να προσπαθεί να τα πάρει και να μην τα φτάνει. Δεν το αντέχω. Ήταν τόσο κοντά στο να ανοίξει το ψυγείο, αλλά δεν έφτανε. Και ο Kenny ήταν εκεί στο πάτωμα. Μπορώ μόνο να προσεύχομαι ότι νόμιζε πως ο μπαμπάς του κοιμόταν».

Julia Hartley-Brewer shares the “heart-wrenching story” of Bronson Battersby, the two-year-old who died next to his father.



