Βρετανία: Τρομακτική καραμπόλα στο Μπέρμιγχαμ – Πήρε «παραμάζωμα» έξι αυτοκίνητα

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από τη Βρετανία και έχουν καταγράψει την στιγμή ενός τρομακτικού τροχαίου.

Πρόκειται για περιστατικό που συνέβη στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας και δείχνει την ώρα που ένας οδηγός αυτοκινήτου πέφτει με ταχύτητα πάνω σε έξι ΙΧ.

Η ταχύτητα με την οποία έπεσε πάνω στα άλλα αυτοκίνητα στην οδό Soho Road είναι ιλιγγιώδης και όπως είναι φυσικό προκάλεσε καραμπόλα.

Εξαιτίας του τροχαίου ο δρόμος έμεινε κλειστός όλη τη νύχτα, ενώ τα πλάνα από το σημείο εδειχναν πολλά κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

📲Watch: Speeding Audi destroys six cars in fatal crash in Birmingham



Find out more here👇https://t.co/9jPCTyw9rJ pic.twitter.com/B8njyVlQKg