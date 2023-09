Το πιο εμβληματικό δέντρο της Βρετανίας το, που έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο μέσα από την ταινία «Ρομπέν των Δασών» με τον Κέβιν Κόστνερ δεν στέκεται πιά στο στο εθνικό πάρκο του Νορθάμπερλαντ, καθώς το έκοψαν άγνωστοι βάνδαλοι.

Το πιο πολυφωτογραφημένο ίσως δέντρο της Βρετανίας ηλικίας πολλών εκατοντάδων ετών, που έγινε viral μέσα από το blockbuster «Ρομπέν των Δασών» βρέθηκε κομμένο με ηλεκτρικό πριόνι όπως όλα δείχνουν.

Αυτό κατήγγειλε η διαχειρίστρια αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ της βορειανατολικής Αγγλίας, όπου το δέντρο βρισκόταν φυτεμένο κοντά στο ρωμαϊκό τείχος του Αδριανού.

«Η αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ βρίσκεται σε θέση να επιβεβαιώσει ότι, δυστυχώς, το διάσημο δέντρο του Sycamore Gap κόπηκε την νύxτα. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι κόπηκε σκοπίμως», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το δέντρο που βρισκόταν κοντά στο ρωμαϊκό τείχος που είχε κτισθεί για να ανακόψει εισβολές βαρβαρικών ορδών στη Βρετανία είχε εμφανισθεί στο σινεμά στην ταινία «Ρομπέν των Δασών» του Κέβιν Κόστνερ το 1991.

Somebody has taken a chainsaw to the one of our nation’s most beautiful sights.



The Sycamore Gap tree on Hadrian’s Wall Path – Northumberland.



It was also the star of Robin Hood: Prince of Thieves. Utterly appalling, police are investigating. pic.twitter.com/T4DVWQwzcN