Ένα ύποπτο όχημα στο Γουέστμινστερ, κοντά στο Κοινοβούλιο και το γραφείο του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, έχει γίνει στόχος ερευνών της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Βρετανίας, έχοντας κλείσει τους γύρω δρόμους ενώ υπάρχουν και αναφορές για κρότους.

Πιο συγκεκριμένα, ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι άκουσε έναν κρότο στην περιοχή, κάτι που η αστυνομία επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, αναφέροντας ότι προχώρησε σε δύο ελεγχόμενες εκρήξεις στο όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Αββαείου του Γουέστμινστερ και αντιμετωπίζει ένα εν εξελίξει περιστατικό που αφορά ένα ύποπτο όχημα», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Twitter και προσθέτει πως «έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δρόμους, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετωπίζουν το περιστατικό», ήταν η πρώτη ενημέρωση της αστυνομίας.

Police are at currently in the vicinity of #Westminster Abbey dealing with an ongoing incident involving what is believed to be a suspicious vehicle.



A number of road closures are in place while emergency services deal with the incident. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ May 9, 2022

«Δύο ελεγχόμενες εκρήξεις πραγματοποιήθηκαν κοντά στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Το περιστατικό διακόπηκε περίπου στις 5 το απόγευμα. Οι δρόμοι άνοιξαν ξανά και ο κλοιός έχει αρθεί», ήταν η επόμενη ενημέρωση από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

UPDATE | Two controlled explosions were carried out close to Westminster Abbey. The incident was stood down at about 5pm. Roads have reopened and the cordon has been lifted. — MPS Westminster (@MPSWestminster) May 9, 2022

Πολλοί χρήστες του Twitter, που έτυχε να βρίσκονται κοντά στο σημείο, ανέβασαν φωτογραφίες με αστυνομικούς να έχουν ανοίξει ένα μικρό μαύρο αυτοκίνητο και να το ερευνούν.

Police opening back up the roads – this is the car that they were worried about #westminster #westminsterabbey pic.twitter.com/psdfY7lRtG — Nicolas Rackow (@NicolasRackow) May 9, 2022

Potential Bomb Threat in #Westminster (or so been told by Police) Heard explosions, don’t know if controlled or not. pic.twitter.com/0RHCKvS6bS — Aleksandra Gorczyca (@AleksinLondon) May 9, 2022

Westminster School evacuated – Victoria street and Parliament Square closed #Westminster #westminsterabbey pic.twitter.com/UXAWPOM63r — Nicolas Rackow (@NicolasRackow) May 9, 2022

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ