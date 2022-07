H 49χρονη σήμερα, Γκουίνεθ Λι, έχασε πριν από μερικά χρόνια το σύζυγό της από καρκίνο και αποφάσισε να το ρίξει… έξω, κάνοντας έρωτα με παντρεμένους άντρες.

Μέσω της ιστοσελίδας illicitencounters.com, η Λι έχει καταφέρει να γνωρίσει πλήθος παντρεμένων ανδρών και η ίδια δηλώνει ότι λειτουργεί θετικά στην οικογενειακή ζωή τους. «Σώζω γάμους. Πολλοί μου λένε ότι δεν έχω ηθικούς φραγμούς και ότι καταστρέφω γάμους, ωστόσο αν οι εραστές μου είχαν μείνει πιστοί στις γυναίκες τους, θα είχαν καταλήξει σε διαζύγιο».

Η 49χρονη γυναίκα αποτελεί μία serial mistress, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, τα οποία και της έδωσαν δημοσιότητα, μετά τη ζήτηση που φαίνεται να έχει για τις… υπηρεσίες της. «Πήγα στο Παρίσι, στη Ρώμη, στο Άμστερνταμ, σύντομα θα πάω στο Ντουμπρόβνικ» λέει η ίδια, η οποία και υποστηρίζει ότι και ο δικός της άντρα την απατούσε πριν πεθάνει. «Η καρδιά μου ράγισε όταν τον έχασα. Όταν όμως πέρασε καιρός, αποφάσισα να αρχίσω να γνωρίζω νέους ανθρώπους ξανά και στην ιστοσελίδα αυτή όλοι έχουν εμμονή με το σεξ, όπως εγώ», είπε στην Daily Star.

