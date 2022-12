Η διοίκηση της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, στις μάχες κοντά στο Μπαχμούτ, χρησιμοποιεί μια ειδική τακτική για τους Ρώσους κρατούμενους που έχουν στρατολογηθεί σε αυτή τη μονάδα.

Πάντα κατά τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, η τακτική αυτή συνίσταται στο ότι δίνουν σε μεμονωμένους μαχητές – πρώην κρατούμενους που στρατολογήθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία – ένα smartphone ή ένα tablet με δορυφορική φωτογραφία του στόχου της επίθεσης. Σε επίπεδο διμοιρίας και άνω, οι διοικητές παραμένουν κρυμμένοι και δίνουν εντολές μέσω ασυρμάτου, ενώ παρατηρούν το πεδίο της μάχης από μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Μεμονωμένες ομάδες μισθοφόρων παίρνουν εντολή να κινηθούν προς τα εμπρός, συχνά με υποστήριξη πυρός, αλλά πολύ σπάνια με τεθωρακισμένα οχήματα. Όσοι παρεκκλίνουν από τη διαδρομή αντιμετωπίζουν αντίποινα.

«Άτομα και τμήματα διατάσσονται να προχωρήσουν στην προσχεδιασμένη διαδρομή, συχνά με υποστήριξη πυρός, αλλά σπανιότερα μαζί με τεθωρακισμένα οχήματα. Οι μισθοφόροι της Wagner που παρεκκλίνουν από τις διαδρομές επίθεσης χωρίς εξουσιοδότηση είναι πιθανό να εκτελεσθούν με συνοπτικές διαδικασίες».

Σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, σκοπός αυτής της βάναυσης τακτικής είναι η χρήση μεγάλου αριθμού ανεπαρκώς εκπαιδευμένων κρατουμένων, οι οποίοι θεωρούνται «αναλώσιμοι» προκειμένου να διασωθούν διοικητές και τα τεθωρακισμένα οχήματα.

