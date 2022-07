Ο Paul Urey, εθελοντής στον πόλεμο στην Ουκρανία, πέθανε στις 10 Ιουλίου ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Ο 45χρονος από την Βρετανία αιχμαλωτίστηκε τον Απρίλιο τις δυνάμεις της Ρωσίας και κρατούνταν στο Ντονέτσκ.

«Παρά τη σοβαρότητα των εγκλημάτων (του), ο Paul Urey έλαβε επαρκή ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, με δεδομένη τη διάγνωσή του και το άγχος του, πέθανε στις 10 Ιουλίου», ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram η Ντάρια Μορόζοβα, που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των δικαιωμάτων των αυτονομιστών στο Ντονέτσκ, διαβεβαιώνοντας ότι ο 45χονος από την Βρετανία ήταν μισθοφόρος και όχι εθελοντής σε ανθρωπιστική οργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη σημερινή της ανακοίνωση, η Ντάρια Μορόζοβα ανέφερε επίσης ότι οι αρχές της Βρετανίας γνώριζαν ότι ο Paul Urey κρατείτο από τις ένοπλες δυνάμεις του Ντονέτσκ, αλλά ότι δεν έκαναν τίποτα για εκείνον. Κατηγόρησε τον 45χρονο Βρετανό ότι είχε «διευθύνει στρατιωτικές επιχειρήσεις, είχε στρατολογήσει και εκπαιδεύσει μισθοφόρους για τις ουκρανικές ένοπλες ομάδες». Σύμφωνα με την ίδια, ο θανών έπασχε από διαβήτη, προβλήματα στα νεφρά, τους πνεύμονες και την καρδιά καθώς και άγχος.

Paul Urey, the humanitarian aid worker from Lancashire captured by Russian forces in Ukraine, has died in detention, according to the Russian-controlled Donetsk People's Republic. It says he became ill and it has attempted to blame the UK for not providing medical supplies. pic.twitter.com/YAzVFnoh3A