Νεκρός είναι ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ, ο δράστης της επίθεσης με 2 Σουηδούς νεκρούς στις Βρυξέλλες το βράδυ της Δευτέρας (16.10.2023).

Η Βελγική Αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο άνδρας που είχε συλληφθεί σε ένα καφέ στο Σκαρμπέκ των Βρυξελλών, είναι ο Λασουέντ Αμπντεσλάμ.

Πυροβολήθηκε από την Αστυνομία στο στήθος και νοσηλεύτηκε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Μετά από λίγο υπέκυψε στα τραύματά του.

Η Βελγίδα υπουργός Εσωτερικών Ανελίς Φερλίντεν δήλωσε στο δίκτυο VRT ότι ένα αυτόματο όπλο, που βρέθηκε στο άτομο που εξουδετερώθηκε, είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για την χθεσινή επίθεση.

Υπενθυμίζεται πως σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο δράστης δήλωνε μέλος του ISIS.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει το σημείο που πυροβολήθηκε και συνελήφθη ο δράστης.

WATCH: The scene outside the police cordon where the suspect in the Brussels terror attack was shot.



RTBF now reporting he is dead.



(Sound on) pic.twitter.com/g0VRsF8mcM