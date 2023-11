Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (10.11.2023) στις Βρυξέλλες, καθώς οι αρχές έλαβαν προειδοποιήσεις για βόμβες που έχουν τοποθετηθεί σε ένα σχολείο και σε ένα πάρκο.

Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το πάρκο στο οποίο υπάρχει η απειλή για βόμβα είναι το πάρκο Λέοπολντ πίσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Βρυξέλλες.

Όπως έγινε γνωστό, έχει εκκενωθεί το σχολείο Roi Baudouin στο Schaerbeek.

Χρήστες του Twitter ανέφεραν πως τα παιδιά του σχολείου έχουν μεταφερθεί σε ένα πάρκινγκ απέναντι από το σχολείο.

Την ίδια ώρα πολλοί γονείς έσπευσαν στο σημείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

🔴 JUST IN:

Parc Léopold in #Brussels (behind #EuropeanParliament buildings) has been closed by Police due to a bomb alert.

No EP buildings impacted, nor immediate threat to EP.

Police is dealing with the incident.