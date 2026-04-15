Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες ακόμη στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες μέρες

Σε μία προσπάθεια να κλιμακώσει την πίεση στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας – μετά και το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ – η κυβέρνηση Τραμπ είναι έτοιμη να στείλει χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post, επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Τα σχέδια του Τραμπ περιλαμβάνουν ανάπτυξη στελεχών του ναυτικού και πεζοναυτών, που αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να επιβάλει θαλάσσιο αποκλεισμό κατά του καθεστώτος στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες Τρίτη (14.04.2026) στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του τηλεοπτικού δικτύου ABC ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν. Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι θα είναι απαραίτητη μια παράταση, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Καρλ. «Πιστεύω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές επόμενες ημέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Πραγματικά το πιστεύω».

Σύμφωνα με τον Καρλ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί είτε μέσω μιας συμφωνίας έπειτα από διαπραγμάτευση είτε μέσω στρατιωτικής δράσης που θα εξαλείψει τις ικανότητες του Ιράν.

«Θα μπορούσε να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη μια συμφωνία διότι μετά θα μπορούν να ξαναχτίσουν. Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εξοντώσαμε τους ακραίους. Έφυγαν, δεν είναι πια μαζί μας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ αυτοαποθεώθηκε λέγοντας ότι «αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Καρλ.