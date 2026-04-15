Ντόναλντ Τραμπ: «Αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια – Η εκεχειρία δεν θα παραταθεί»

Η εκεχειρία με το Ιράν δεν πρόκειται να παραταθεί τονίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και αισιοδοξεί ότι ο πόλεμος πλησιάζει στο τέλος του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη (14.04.2026) στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του τηλεοπτικού δικτύου ABC ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν.

Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι θα είναι απαραίτητη μια παράταση, έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ ο Καρλ.

«Πιστεύω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές επόμενες ημέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πραγματικά το πιστεύω».

Σύμφωνα με τον Καρλ, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν μπορεί να τερματιστεί είτε μέσω μιας λύσης έπειτα από διαπραγμάτευση είτε μέσω στρατιωτικής δράσης που θα εξαλείψει τις ικανότητες του Ιράν.

«Θα μπορούσε να τελειώσει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αλλά πιστεύω ότι είναι καλύτερη μια συμφωνία διότι μετά θα μπορούν να ξαναχτίσουν. Πραγματικά έχουν διαφορετικό καθεστώς τώρα. Ό,τι και να γίνει, εξοντώσαμε τους ακραίους. Έφυγαν, δεν είναι πια μαζί μας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εξάλλου ο Τραμπ εκτίμησε ότι «αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε γίνει κομμάτια», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Καρλ.

Ο Ρεπουμπλικάνος σχολίασε και την ήττα του εθνικιστή πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές λέγοντας ότι δεν τον ανησυχεί και σημειώνοντας ότι του αρέσει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και νικητής των εκλογών Πέτερ Μαγιάρ.

«Πιστεύω ότι ο νέος θα κάνει καλή δουλειά, είναι ένας καλός άνθρωπος», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζει αν θα άλλαζε το αποτέλεσμα αν αντί για τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς πήγαινε ο ίδιος στην Ουγγαρία για να υποστηρίξει τον Ορμπάν.

«Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος του πολέμου»

Από την άλλη ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε και την αισιοδοξία του ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος του. Υποστήριξε μάλιστα ότι απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που πρόκειται να μεταδοθεί την Τετάρτη (15.04.2026) στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox News με τη Μαρία Μπαρτιρόμο δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται «πολύ κοντά στο τέλος του».

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν ο πόλεμος έχει τελειώσει, ο Τραμπ απάντησε ότι θεωρεί πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του. «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος, ναι. Το θεωρώ πολύ κοντά στο να τελειώσει».

Παράλληλα υποστήριξε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. «Πιστεύω ότι έπρεπε να παρέμβω, γιατί αν δεν το έκανα, αυτή τη στιγμή το Ιράν θα διέθετε πυρηνικά όπλα. Και αν είχαν πυρηνικά όπλα, θα αποκαλούσατε τους πάντες εκεί “κύριε”, και δεν θα θέλατε να το κάνετε αυτό».

Δίχως τέλος η κόντρα με τον Πάπα Λέοντα

Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει την κόντρα με τον Πάπα Λέοντα παρά το γεγονός πως ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε συζήτηση μαζί του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, το πρωί της Τετάρτης (15.04.2026) ζήτησε ειρωνικά από «κάποιον» να πει στον Πάπα Λέοντα πως το να έχει το Ιράν πυρηνικά όπλα είναι εντελώς απαράδεκτο.

Πρώτα όμως ζήτησε να ενημερώσουν τον Ποντίφικα για τους θανάτους των χιλιάδων διαδηλωτών στο Ιράν, τους τελευταίους μήνες.

Ολοκλήρωσε την ανάρτησή του γράφοντας «America is back».

«Μπορεί κάποιος να πει στον Πάπα Λέοντα ότι το Ιράν έχει σκοτώσει τουλάχιστον 42.000 αθώους, εντελώς άοπλους, διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Η Αμερική επέστρεψε», έγραψε συγκεκριμένα.