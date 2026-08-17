WSJ: Το «κρυφό» σχέδιο του Ιράν για τον πόλεμο – H στρατηγική στην επόμενη φάση της σύγκρουσης

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η Wall Street Journal φέρνοντας στο φως το μυστικό σχέδιο του Ιράν για κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal η ηγεσία του Ιράν αξιοποίησε τις 60 ημέρες που μεσολάβησαν μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ιούνιο, προκειμένου να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο μια νέας κλιμάκωσης και ενός παρατεταμένου πολέμου.

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Η Τεχεράνη εκτιμούσε ότι η συμφωνία ενδέχεται να αποτελούσε προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ να κερδίσουν χρόνο, να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της έντασης και να προετοιμάσουν μια νέα, μεγαλύτερη επίθεση εναντίον του Ιράν. Παράλληλα, Ιρανοί κυβερνητικοί σύμβουλοι θεωρούσαν πιθανό ότι η επόμενη φάση της αντιπαράθεσης θα περιλάμβανε και προσπάθειες πρόκλησης εσωτερικής αναταραχής.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το Ιράν ενίσχυσε την πολεμική του προετοιμασία, αυξάνοντας την παραγωγή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τοποθετώντας σκληροπυρηνικά στελέχη σε σημαντικές θέσεις των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, ενισχύθηκε ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης στον τακτικό στρατό, ενώ σε καίριες θέσεις τοποθετήθηκαν βετεράνοι του πολέμου με το Ιράκ και στελέχη που έχουν συμμετάσχει στην καταστολή διαδηλώσεων και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων αντικατασκοπείας στο εσωτερικό.

Σύμφωνα με την WSJ, η Τεχεράνη προχωρά επίσης στην αποκατάσταση των στρατιωτικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές, επαναφέροντας την πρόσβαση σε πυραυλικές βάσεις ταχύτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις Ισραηλινών αξιωματούχων. Ταυτόχρονα, διατηρεί σημαντική δυνατότητα πυρός, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει αμερικανικές δυνάμεις, τη ναυσιπλοΐα και κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

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Την ίδια ώρα η Τεχεράνη φέρεται να ενίσχυσε τον συντονισμό της με συμμαχικές πολιτοφυλακές στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν συμβούλους σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο, προκειμένου να συζητήσουν σχέδια για πιθανή κλιμάκωση. Παράλληλα αραβικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να έχουν εντοπίσει επικοινωνίες που δείχνουν ότι Ιρανοί διοικητές μετέβησαν σε περιοχές που ελέγχουν οι Χούθι στην Υεμένη, εξετάζοντας τρόπους διεύρυνσης της αντιπαράθεσης με τη Σαουδική Αραβία, σε συνεργασία με υποστηριζόμενες από το Ιράν ιρακινές πολιτοφυλακές.

Η WSJ αναφέρει ότι οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να επέβλεψαν την ανάπτυξη πυραύλων, ναυτικών όπλων και εκτοξευτών drones σε θέσεις με πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα. Φέρεται μάλιστα να παρείχαν στους Χούθι πληροφορίες, καταλόγους πιθανών στόχων, μεταξύ των οποίων σαουδαραδικά λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και οδηγίες για την αντιμετώπιση πιθανών αντιποίνων.

Η ανησυχία πάντως στις τάξεις των χωρών του Κόλπου συνεχώς αυξάνεται. Η ιρανική ηγεσία φέρεται να εξετάζει ακόμη και προληπτικά πλήγματα, ενώ στα πιθανά σενάρια περιλαμβάνονται επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια διαδικτύου, πρόκληση αναταραχών σε χώρες με σιιτικές κοινότητες, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, αλλά και, στο πιο ακραίο σενάριο, χερσαίες επιχειρήσεις στο Κουβέιτ.

Οι κυβερνήσεις του Κόλπου ανησυχούν ιδιαίτερα μετά την επέκταση των επιθέσεων του Ιράν και την ικανότητα ιρανικών πυραύλων να πλήττουν στόχους στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε αντίστοιχες υποδομές στο Ιράν.

Η Τεχεράνη, μετά και τις πρόσφατες αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, εμφανίζεται να προσανατολίζεται σε πιο ενιαία και επιθετική στρατηγική. Βασικός στόχος της φέρεται να είναι η πρόκληση αρκετού «πόνου» στον αντίπαλο, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον.

Όπως δήλωσε στην WSJ ο αναλυτής αμυντικών θεμάτων Μοχαμάντ Χασάν Σανγκταράς, στο Ιράν επικρατεί η αντίληψη ότι ο πραγματικός πόλεμος δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Κατά την εκτίμησή του, οι μέχρι τώρα εξελίξεις εντάσσονται σε μια σταδιακή στρατηγική αποδυνάμωσης του αντιπάλου, ενόψει μιας πιθανώς ευρύτερης και πιο έντονης σύγκρουσης.