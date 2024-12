Χακάν Φιντάν και αλ Τζολάνι ήπιαν τσάι στο όρος Κασιούν με νυχτερινή θέα της Δαμασκού

Μετά τις επίσημες διμερείς συνομιλίες, ο Χακάν Φιντάν και ο νέος ισχυρός άνδρας της Συρίας, Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι χαλάρωσαν το βράδυ της Κυριακής (22.12.2024), πίνοντας τσάι και αγναντεύοντας τη Δαμασκό.

Σύμφωνα με το τουρκικό δίκτυο ntv, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και ο Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζολάνι (κατά κόσμον Αχμέτ αλ Σάρα) απόλαυσαν το τσάι τους στο όρος Κασιούν, κουβέντιασαν για λίγο, έχοντας νυχτερινή θέα της Δαμασκού.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έδωσε νωρίτερα την Κυριακή κοινή συνέντευξη Τύπου με τον νέο ηγέτη της Συρίας στη Δαμασκό.

Clash Report EXCLUSIVE: Turkish FM Hakan Fidan and Syrian Leader al-Shaara enjoying a cup of coffee in Mount Qasioun, Damascus. pic.twitter.com/5auVVXrYjJ