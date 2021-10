Κορυφαία Σχολή Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες τιμά τη Χαλίνα Χάτσινς. Χορηγεί υποτροφία για διευθύντριες φωτογραφίας εις μνήμην της κινηματογραφίστριας που έπεσε νεκρή από το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI) θεσμοθέτησε υποτροφία προς τιμήν της Χαλίνα Χάτσινς, της κινηματογραφίστριας που σκοτώθηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Rust» όταν ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν την πυροβόλησε κατά λάθος.

«Όπως ισχύει βαθιά στην τέχνη του κινηματογράφου, τα λόγια από μόνα τους δεν μπορούν να αποτυπώσουν την απώλεια μιας τόσο αγαπητής για την κοινότητα του AFI», αναφέρεται σε ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης για την πρωτοβουλία.

«Στην AFI, δεσμευόμαστε να δούμε τη Χαλίνα Χάτσινς να συνεχίσει να ζει στο πνεύμα όλων όσων προσπαθούν να δουν τα όνειρά τους να πραγματοποιούνται σε ιστορίες καλά ειπωμένες».

Η υποτροφία είναι για τη Σχολή Καλών Τεχνών του AFI, μια διάσημη σχολή κινηματογράφου στο Λος Άντζελες.

Η γεννημένη στην Ουκρανία διευθύντρια φωτογραφίας αποφοίτησε από τη Σχολή του AFI μετά την ολοκλήρωση προγράμματος Επαγγελματικής Παραγωγής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια UCLA, σύμφωνα με το Variety.

Ο Ματ Χάτσινς, ο σύζυγος της Χαλίνα, ανέφερε σε tweet ότι το ταμείο θα «τιμήσει τη μνήμη της και θα στηρίξει επίδοξες διευθύντριες φωτογραφίας». Ευχαρίστησε τους φίλους και τους μέντορες του AFI για τη δημιουργία του ταμείου και ενθάρρυνε όποιον θέλει να τιμήσει τη μνήμη της να διαθέσει τη προσφορά του σε αυτήν την πρωτοβουλία.

Η σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Όλια Οπαρίνα δήλωσε στο Variety ότι το ταμείο στοχεύει να βοηθήσει τις γυναίκες κινηματογραφίστριες «να χτίσουν βιώσιμη καριέρα στον κινηματογράφο».

Σε δήλωσή της, η Όλια Οπαρίνα θυμήθηκε πώς η Χάτσινς – την οποία περιέγραψε ως την πιο στενή της φίλη – έφερε το μοναδικό της όραμα και τη φωνή της σε κάθε έργο και επισήμανε ότι οι γυναίκες που σκηνοθετούν και είναι διευθύντριες φωτογραφίας «γνωρίζουν τους αγώνες με τους οποίους είναι αντιμέτωπες οι γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος».

