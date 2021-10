Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων για τον θανάσιμο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς κατά την διάρκεια των των γυρισμάτων της ταινίας «Rust». Την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος ο γνωστός ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν, με όπλο – ρέπλικα που υποτίθεται πως είχε άσφαιρα.

Σε συνέντευξη Τύπου για το σοκαριστικό δυστύχημα στο σετ του γουέστερν Rust στο Νέο Μεξικό, που σημειώθηκε την Πέμπτη (21/10), ο εκπρόσωπος Τύπου του σερίφη της Σάντα Φε δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ασκηθούν διώξεις. Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, ο σερίφης κάλεσε όσα μέλη του κινηματογραφικού συνεργείου βρίσκονταν στο σημείο να εμφανιστούν και εφόσον γνωρίζουν κάτι να το καταθέσουν στις αρχές. .

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για το περιστατικό και – σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας – δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν ήδη κληθεί για κατάθεση. Η έρευνα αναμένεται να «συνεχιστεί για κάποιο διάστημα» λόγω του αριθμού των μαρτύρων που πρέπει να εξεταστούν, σημείωσε ο σερίφης της Σάντα Φε, σε δηλώσεις του.

