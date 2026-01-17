Χαμενεΐ: Σκληρό μήνυμα κατά του Τραμπ – «Αυτός ο εγκληματίας ευθύνεται για τους θανάτους και τις καταστροφές στο Ιράν»

Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως μετάνιωσε να χτυπήσει -ξανά- το Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση αποκαλώντας τον Αμερικανό πρόεδρο «εγκληματία».

Τον κατηγόρησε πως ευθύνεται για τους θανάτους των διαδηλωτών, τις καταστροφές στο Ιράν αλλά και για συκοφάντηση σε βάρος του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έκαναν την Τεχεράνη να «πνιγεί» στο αίμα. Ο αριθμός των διαδηλωτών που έπεσαν νεκροί είναι χιλιάδες, όπως χιλιάδες είναι και οι συλλήψεις. Το Ιράν παραμένει αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο καθώς δεν έχουν αποκατασταθούν πλήρως οι τηλεφωνικές συνδέσεις και το ίντερνετ.

«Η τελευταία αντι-ιρανική υποκίνηση θεωρείται διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη δήλωση του Χαμενεΐ.

Αξίζει να αναφερθεί πως δεύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο σπεύδει στο Ιράν, με τον Ντόναλντ να μην αποκλείει το ενδεχόμενο για νέα επίθεση. Την τελευταία φορά που οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν ήταν κατά τη διάρκεια του «πολέμου 12 ημερών» μεταξύ του Τελ Αβίβ και της Τεχεράνης.

Το Ιράν θρηνεί για τους νεκρούς του που εκτιμάται πως ανέρχονται στους 3.000, σύμφωνα με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ καταγράφηκε «πολύ μικρή αύξηση» στη δραστηριότητα του διαδικτύου στη χώρα μετά από οκταήμερη διακοπή.

Η οργάνωση HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει 3.090 θανάτους, εκ των οποίων οι 2.885 ήταν διαδηλωτές. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η καταστολή φαίνεται προς το παρόν να έχει περιορίσει τις κινητοποιήσεις, ενώ τα κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι έγιναν περισσότερες συλλήψεις.

Η Τεχεράνη παραμένει σχετικά ήρεμη τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters. Αν και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη, δεν υπήρχαν ενδείξεις μαζικών διαδηλώσεων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Παρόμοια εικόνα ηρεμίας μεταφέρθηκε και από πόλη στα βόρεια, κοντά στην Κασπία Θάλασσα.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου με τους Ιρανούς να αντιδρούν για την οικονομική κρίση στην χώρα τους και να ζητούν την πτώση της θεοκρατικής διακυβέρνησης.

Το ευχαριστώ του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε απειλήσει με «πολύ σκληρή αντίδραση» εάν το Ιράν συνέχιζε να εκτελεί διαδηλωτές, δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία ακύρωσε μαζικές εκτελέσεις.

«Σέβομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις, που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες (πάνω από 800), ακυρώθηκαν από την ηγεσία του Ιράν», έγραψε στα social media του.

REPORTER: “Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran?”



PRESIDENT TRUMP: “Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn’t hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact” pic.twitter.com/r4tEo8JQbt — Fox News (@FoxNews) January 16, 2026

«Κανείς δεν με έπεισε, εγώ έπεισα τον εαυτό μου. Χθες είχαν προγραμματίσει πάνω από 800 απαγχονισμούς. Δεν απαγχόνισαν κανέναν. Ακύρωσαν τους απαγχονισμούς. Αυτό είχε μεγάλο αντίκτυπο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως δεν ενεπλάκησε καμία χώρα στην απόφασή του να ακυρώσει την επίθεση κατά του Ιράν.