Χαμόγελα από Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο – Τα θερμά «ευχαριστώ» και στο βάθος τα σενάρια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα δεν θύμιζε σε τίποτε την «εκρηκτική» διαμάχη του περασμένου Φεβρουαρίου, την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι βρισκόταν δίπλα στον Τραμπ
Χαμογελαστοί Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου
Χαμογελαστοί Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Αυτή ήταν μία πολύ πιο φιλική υποδοχή στο Οβάλ Γραφείο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τον πρωτοφανή καυγά στο προηγούμενο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από 6 μήνες με το «εκρηκτικό» φινάλε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνελήφθησαν» χαμογελαστοί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025) ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ήταν σαφές ότι η ουκρανική πλευρά είχε δώσει μεγάλη προσοχή στο να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες δεν θα εκτροχιαστούν.

Ο Ζελένσκι έφερε μαζί του μία επιστολή για τον Τραμπ από τη σύζυγό του και εξήρε το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ προς τον Πούτιν σχετικά με τα παιδιά που υποφέρουν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ύστερα από τις επιθέσεις που είχε δεχτεί από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος τον είχε κατηγορήσει για αχαριστία κατά την τελευταία επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε «ευχαριστώ» τέσσερις φορές στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της σύντομης ομιλίας του!

Μάλιστα, ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι – προφανώς ως μία κίνησή του να ικανοποιήσει τον Τραμπ που είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη στρατιωτική στολή που είχε βάλει κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους ραντεβού. Η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού ηγέτη δημιούργησε φυσικά μία χαρούμενη στιγμή στην έναρξη των κρίσιμων συνομιλιών των δύο ηγετών.

Σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο, η αντιπροσωπεία του Τραμπ παρέμεινε σιωπηλή κατά τη συνάντηση της Δευτέρας. Ο Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ κάθονταν όλοι στον καναπέ του Οβάλ Γραφείου, αλλά αυτή τη φορά ήταν «φρόνιμοι»…

Σε καλύτερη διάθεση ήταν και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε επανειλημμένως τον φιλοξενούμενό του.

 

Οι σύντομες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες εξελίχθηκαν, ουσιαστικά, σε συνέντευξη Τύπου που κράτησε περίπου μισή ώρα.

 

Αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα στο Οβάλ Γραφείο ήταν πολύ πιο φιλική από την «εκρηκτική» διαμάχη του περασμένου Φεβρουαρίου, την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι βρισκόταν δίπλα στον Τραμπ.

