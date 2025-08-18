Χαμόγελα από Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο – Τα θερμά «ευχαριστώ» και στο βάθος τα σενάρια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Αυτή ήταν μία πολύ πιο φιλική υποδοχή στο Οβάλ Γραφείο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τον πρωτοφανή καυγά στο προηγούμενο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από 6 μήνες με το «εκρηκτικό» φινάλε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνελήφθησαν» χαμογελαστοί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025) ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ήταν σαφές ότι η ουκρανική πλευρά είχε δώσει μεγάλη προσοχή στο να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες δεν θα εκτροχιαστούν.

Ο Ζελένσκι έφερε μαζί του μία επιστολή για τον Τραμπ από τη σύζυγό του και εξήρε το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ προς τον Πούτιν σχετικά με τα παιδιά που υποφέρουν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ύστερα από τις επιθέσεις που είχε δεχτεί από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος τον είχε κατηγορήσει για αχαριστία κατά την τελευταία επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε «ευχαριστώ» τέσσερις φορές στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της σύντομης ομιλίας του!

Μάλιστα, ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι – προφανώς ως μία κίνησή του να ικανοποιήσει τον Τραμπ που είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη στρατιωτική στολή που είχε βάλει κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους ραντεβού. Η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού ηγέτη δημιούργησε φυσικά μία χαρούμενη στιγμή στην έναρξη των κρίσιμων συνομιλιών των δύο ηγετών.

Σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο, η αντιπροσωπεία του Τραμπ παρέμεινε σιωπηλή κατά τη συνάντηση της Δευτέρας. Ο Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ κάθονταν όλοι στον καναπέ του Οβάλ Γραφείου, αλλά αυτή τη φορά ήταν «φρόνιμοι»…

Σε καλύτερη διάθεση ήταν και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε επανειλημμένως τον φιλοξενούμενό του.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy thanks US President Donald Trump for his “efforts” in trying to stop the war, ahead of talks at the White House.https://t.co/0WrFMYvhxa



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZzT5CwTDMY — Sky News (@SkyNews) August 18, 2025

Οι σύντομες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες εξελίχθηκαν, ουσιαστικά, σε συνέντευξη Τύπου που κράτησε περίπου μισή ώρα.

Do you remember this? Back in February 2025, Trump blamed Zelenskyy for not wanting a ceasefire.



Trump said:

“I want a ceasefire, because you get a ceasefire faster than an agreement.”



What is Trump going to say tomorrow? Ceasefire is not needed? pic.twitter.com/u1L2vfJqiF — Volodymyr Tretyak (@VolodyaTretyak) August 17, 2025

Αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα στο Οβάλ Γραφείο ήταν πολύ πιο φιλική από την «εκρηκτική» διαμάχη του περασμένου Φεβρουαρίου, την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι βρισκόταν δίπλα στον Τραμπ.