Live οι κρίσιμες συναντήσεις στο Λευκό Οίκο για την Ουκρανία: Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν την πρόταση του Πούτιν

Ο Τραμπ θα συναντηθεί αρχικά με τον Ζελένσκι και κατόπιν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ
Δημοσιογράφοι μπροστά στο Λευκό Οίκο
Δημοσιογράφοι μπροστά στο Λευκό Οίκο AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη συνέχεια τους Ευρωπαίους ηγέτες, για να συζητήσουν την πρότασή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για την ειρήνη στην Ουκρανία. 

19:17 | 18.08.2025
Έφτασε στο Λευκό Οίκο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στις 7.15 το απόγευμα της Δευτέρας (18/8/25) έφτασε στο Λευκό Οίκο η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία. 

19:15 | 18.08.2025
Αναχωρούν από την Ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Είχαν συνάντηση με τον Ζελένσκι, πριν το μεγάλο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ.

19:12 | 18.08.2025
Ντόναλντ Τραμπ: «Έλυσα 6 πολέμους σε 6 μήνες»

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει «λύσει 6 πολέμους σε 6 μήνες», κατηγορώντας τον Τύπο – και ιδιαίτερα τη Wall Street Journal – για «βλακεία».

«Αυτό δεν θα είχε ΠΟΤΕ συμβεί αν ήμουν πρόεδρος. Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται πάνω σε όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και δεν κατάφεραν ποτέ να τις σταματήσουν. Είναι “ΗΛΙΘΙΟΙ” άνθρωποι, χωρίς κοινή λογική, χωρίς νοημοσύνη και κατανόηση, και το μόνο που κάνουν είναι να επιδεινώνουν την τρέχουσα καταστροφή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθιστώντας την επίλυσή της ακόμη πιο δύσκολη», έγραψε.

Επέκρινε επίσης τον Τζο Μπάιντεν, κατηγορώντας τον ότι είναι η αιτία του πολέμου στην Ουκρανία.

19:08 | 18.08.2025
Διαμαρτυρία με πλακάτ υπέρ της Ουκρανίας κοντά στο Λευκό Οίκο

Πολίτες με πλακάτ στα χέρια διαδηλώνουν υπέρ της Ουκρανίας, κοντά στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. 

 

A woman holds a sign near the White House, ahead of expected meetings between U.S. President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, and European leaders, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
19:02 | 18.08.2025
Τζόρτζια Μελόνι από Ουάσινγκτον: Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να σταματήσεις τον πόλεμο

Λίγο μετά την άφιξή της στην Ουάσιγκτον, η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Είναι μια σημαντική ημέρα. Έπειτα απο τρία χρόνια στα οποία η Ρωσία δεν έστελνε κανένα θετικό μηνυμα και απαιτούσε την πτώση του Κιέβου, σήμερα δημιουργούνται περιθώρια διαλόγου, διότι σημειώνεται τέλμα στην πολεμική αντιπαράθεση. Μια κατάσταση η οποία προέκυψε χάρη στο θάρρος των Ουκρανών, αλλά και στη στήριξη που μέχρι τώρα η Δύση παρείχε στη χωρα που δέχθηκε την επίθεση.

Πρέπει να μην το ξεχνάμε, διότι η ενότητα της Δύσης θεωρώ ότι έιναι το μέσο που διαθέτουμε για να οικοδομήσουμε ειρήνη, για να εγγυηθούμε δικαιοσύνη. Η Ιταλία είναι πάντα παρούσα, όπως συνέβη τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια. Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, στηρίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κληθήκαμε να δώσουμε τη συμβολή μας σε επίπεδο προτάσεων και διπλωματίας και είμαστε ευχαριστημένοι για το ότι, αναφορικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, το σημείο εκκίνησης είναι μια ιταλική πρόταση. Να οικοδομηθούν, δηλαδή, αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφάλειας, οι οποίες να εμπνέονται από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.

Πρέπει να εργαστούμε κι άλλο, νομίζω ότι σήμερα θα γίνει σημαντική δουλειά. Όταν προσπαθείς να σταματήσεις τον πόλεμο και να οικοδομήσεις την ειρήνη, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατές λύσεις, προς εγγύηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ασφάλειας των εθνών μας. Η Ιταλία είναι παρούσα με όλες τις ιδέες και τις προτάσεις που απέδειξε ότι διαθέτει, στο διάστημα των τελευταίων μηνών».

18:50 | 18.08.2025
Συνάντηση Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών στην ουκρανική πρεσβεία πριν το ραντεβού με τον Τραμπ

Λίγο πριν τις 19.00 το απόγευμα ξεκίνησε στην ουκρανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελέσνκι με Ευρωπαίους ηγέτες, όπως μεταδίδει η ρωσική υπηρεσία του BBC. 

Το CNN, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή, αναφέρει ότι η συνάντηση είχε προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών και ο Ζελένσκι θα πρέπει να συνεχίσουν να συντονίζουν τις θέσεις τους πριν από τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

