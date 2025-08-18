Συμβαίνει τώρα:
Με σκούρο μαύρο σακάκι ο Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – «Είστε υπέροχος με αυτό το κουστούμι» είπε ο Τραμπ

Σε προηγούμενες συναντήσεις τους ο Ζελένσκι είχε εμφανιστεί ακόμα και με στρατιωτική ενδυμασία η οποία είχε σχολιαστεί αρνητικά
Το μαύρο κοστούμι του Ζελένσκι
Το μαύρο κοστούμι του Ζελένσκι / REUTERS/Kevin Lamarque

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά απέφυγε τις… κακοτοπιές και έφτασε στον Λευκό Οίκο για τις κρίσιμες συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα σκούρο σακάκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν απογοήτευσε τον Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα σκούρο σακάκι, όπως αυτό που είχε επιλέξει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο, που είχε εγκριθεί από τον Αμερικάνο πρόεδρο. Εκείνος είχε πει χαρακτηριστικά «Ήρθε σαν κανονικός άνθρωπος, όχι σαν τρελός».

Βέβαια ο Ζελένσκι δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς σήμερα (18/8/25), αφού φαίνεται ότι υπήρχε επίσημο αίτημα απο τον Λευκό Οίκο για να φορέσει σακάκι.

Μάλιστα το ντύσιμο του σχολιάστηκε θετικά από τους δημοσιογράφους και από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είπε χαρακτηριστικά «είστε υπέροχος με αυτό το κουστούμι».

Ορισμένοι συνεργάτες του Τραμπ ήθελαν να δουν τον Ζελένσκι με πλήρες κοστούμι και γραβάτα, σύμβολο σοβαρότητας για τον Αμερικανό πρόεδρο. Μπορεί να μην είδαμε την γραβάτα αλλά η ενδυμασία που επέλεξε ο Ουκρανός πρόεδρος είναι σίγουρα αποδεκτή για την περίσταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι έχει κάνει διάφορες ενδυματολογικές επιλογές που έχουν «προκαλέσει», όπως στην εμφάνιση του Ουκρανού προέδρου τον Μάρτιο, που είχε προκαλέσει άσχημες εντυπώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σχολιάσει ειρωνικά την στρατιωτική του ενδυμασία, λεπτομέρεια που φαίνεται να συνέβαλε στην αποτυχία εκείνης της συνάντησης.

