Χαμόγελα από Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο – Τα θερμά «ευχαριστώ», οι εγγυήσεις ασφαλείας και στο βάθος τα σενάρια τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία

Αυτή ήταν μία πολύ πιο φιλική υποδοχή στο Οβάλ Γραφείο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τον πρωτοφανή καυγά στο προηγούμενο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από 6 μήνες με το «εκρηκτικό» φινάλε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά και ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι «συνελήφθησαν» χαμογελαστοί κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025) ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, ήταν σαφές ότι η ουκρανική πλευρά είχε δώσει μεγάλη προσοχή στο να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες δεν θα εκτροχιαστούν.

Ο Ζελένσκι έφερε μαζί του μία επιστολή για τον Τραμπ από τη σύζυγό του και εξήρε το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ προς τον Πούτιν σχετικά με τα παιδιά που υποφέρουν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ύστερα από τις επιθέσεις που είχε δεχτεί από τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος τον είχε κατηγορήσει για αχαριστία κατά την τελευταία επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε «ευχαριστώ» τέσσερις φορές στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα της σύντομης ομιλίας του!

Μάλιστα, ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι – προφανώς ως μία κίνησή του να ικανοποιήσει τον Τραμπ που είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τη στρατιωτική στολή που είχε βάλει κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους ραντεβού. Η ενδυματολογική επιλογή του Ουκρανού ηγέτη δημιούργησε φυσικά μία χαρούμενη στιγμή στην έναρξη των κρίσιμων συνομιλιών των δύο ηγετών.

Σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο, η αντιπροσωπεία του Τραμπ παρέμεινε σιωπηλή κατά τη συνάντηση της Δευτέρας. Ο Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ κάθονταν όλοι στον καναπέ του Οβάλ Γραφείου, αλλά αυτή τη φορά ήταν «φρόνιμοι»…

Σε καλύτερη διάθεση ήταν και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε επανειλημμένως τον φιλοξενούμενό του.

Ukraine’s President Volodymyr Zelenskyy thanks US President Donald Trump for his “efforts” in trying to stop the war, ahead of talks at the White House.https://t.co/0WrFMYvhxa



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZzT5CwTDMY — Sky News (@SkyNews) August 18, 2025

Οι σύντομες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες εξελίχθηκαν, ουσιαστικά, σε συνέντευξη Τύπου που κράτησε περίπου μισή ώρα.

Do you remember this? Back in February 2025, Trump blamed Zelenskyy for not wanting a ceasefire.



Trump said:

“I want a ceasefire, because you get a ceasefire faster than an agreement.”



What is Trump going to say tomorrow? Ceasefire is not needed? pic.twitter.com/u1L2vfJqiF — Volodymyr Tretyak (@VolodyaTretyak) August 17, 2025

Αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα στο Οβάλ Γραφείο ήταν πολύ πιο φιλική από την «εκρηκτική» διαμάχη του περασμένου Φεβρουαρίου, την τελευταία φορά που ο Ζελένσκι βρισκόταν δίπλα στον Τραμπ.

Τραμπ: Θα τηλεφωνήσω στον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έχοντας στο πλευρό του τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο πως θα έχει μία τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά το πέρας των συναντήσεών του στον Λευκό Οίκο.

«Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία αμέσως μετά τις σημερινές συναντήσεις. Θα έχουμε ίσως, ή ίσως όχι, μια τριμερή συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Είπε επίσης πως μόλις είχε μιλήσει με τον Πούτιν έμμεσα.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Ζελένσκι, υποσχέθηκε δε πως οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον ων ΜΜΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ επανέλαβε τη Δευτέρα πως εάν η συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, θα οργανώσει μία τριμερή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.

«Θα έχουμε μία συνάντηση. Πιστεύω πως εάν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μία τριμερή συνάντηση και πιστεύω πως θα υπάρξουν καλές πιθανότητες να μπει τέλος στον πόλεμο, όταν την κάνουμε», είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ο Τραμπ έκρινε πάντως πως μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη.

«Δεν πιστεύω πως χρειάζεται μια εκεχειρία», δήλωσε.

«Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν».

Ο Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται «τα πάντα», όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο ποιες εγγυήσεις ασφαλείας απαιτεί για να συνάψει συμφωνία.

Είπε ότι η Ουκρανία χρειάζεται πρώτα έναν ισχυρό στρατό, ο οποίος περιλαμβάνει όπλα, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και πληροφορίες.

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις «μεγάλες χώρες», όπως οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι.

Πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί είναι ισχυροί και ότι υποστηρίζουν τα σχέδια του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με «διπλωματικό τρόπο».

Μάλιστα, ανέφερε ότι θέλει να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είμαστε έτοιμοι για τριμερή συνάντηση»

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο για να σταματήσουμε τη Ρωσία, και χρειαζόμαστε την υποστήριξη των Αμερικανών και Ευρωπαίων εταίρων μας.

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό.

Δείχνουμε ότι είμαστε ισχυρός λαός και υποστηρίξαμε την ιδέα του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει αυτός ο πόλεμος».

Προσθέτει: «Είμαστε έτοιμοι για τριμερή (συνάντηση με τον Πούτιν)».

Λίγο πριν, είπε πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος στη Ρωσία τερματιστεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου.