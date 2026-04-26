Κόσμος

Χίλτον: Από τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών μέχρι την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ρόναλντ Ρίγκαν

Πώς το Χίλτον βρέθηκε στο «επίκεντρο» της απόπειρας δολοφονίας του Ρόναλντ Ρίγκαν και των πυροβολισμών λίγα μέτρα μακριά από τον Ντόναλντ Τραμπ
O Ρόναλντ Ρίγκαν στο Χίλτον, λίγο πριν τους πυροβολισμούς / AP Photo/U.S. White House
Χρύσα Πανούση

Σκηνές από το 1981, τότε που ο Τζον Χίνκλεϊ αποπειράθηκε να σκοτώσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ρόναλντ Ρίγκαν, έξω από το Χίλτον, θύμισαν οι πυροβολισμοί που έπεσαν κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, και πάλι στο ίδιο ξενοδοχείο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26.04.2026), 50 μέτρα από το σημείο όπου δειπνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Μελάνια Τραμπ. Αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη ο οποίος όμως πρόλαβε να τραυματίσει –ελαφρά- έναν αστυνομικό. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται εν μέσω πυροβολισμών, όπως δεν είναι και η πρώτη φορά που το Χίλτον «πρωταγωνιστεί» σε απόπειρα δολοφονίας κατά μελών της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ήταν 30 Μαρτίου του 1981, όταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν έφευγε από το Χίλτον μετά από ομιλία που είχε μέσα στο ξενοδοχείο. Ενώ επιβιβαζόταν στην λιμουζίνα του, ο Τζον Χίνκλεϊ σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε 6 φορές.

Δείτε εδώ τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι παρευρισκόμενοι κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών.

Η μία από αυτές εξοστρακίστηκε από το πλάι της προεδρικής λιμουζίνας χτυπώντας τον Ρόναλντ Ρίγκαν (είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις 69 ημέρες πριν) στο στήθος.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης:

Ο 40ος Αμερικανός πρόεδρος τραυματίστηκε σοβαρά αλλά επέζησε. Η σφαίρα διαπέρασε το πλευρό του, τρυπώντας τον πνεύμονά του.

Αστυνομικοί τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο Τζορτζ Ουάσινγκτον όπου νοσηλεύτηκε σχεδόν 2 εβδομάδες.

Στις 11 Απριλίου πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Από την απόπειρα δολοφονίας τραυματίστηκε σοβαρά και ο τότε γραμματέας του Λευκού Οίκου, Τζέιμς Μπρέιντι, ένας πράκτορας των Secret Service και ένας αστυνομικός.

AP Photo
AP Photo/Ron Edmonds, File

Ο Τζέιμς Μπρέιντι υπέστη εγκεφαλική βλάβη και έμεινε ανάπηρος. Το 2014 έφυγε από τη ζωή.

Εμπνεύστηκε την επίθεση από το Taxi Driver

Όσον αφορά τον δράστη, ο 30χρονος  Τζον Χίνκλεϊ ακινητοποιήθηκε αμέσως και συνελήφθη.

Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι εμπνεύστηκε την απόπειρα δολοφονίας από μία σκηνή της ταινίας «Taxi Driver».

Ισχυρίστηκε πως πυροβόλησε τον Ρόναλντ Ρίγκαν θέλοντας να εντυπωσιάσει την ηθοποιό Τζόντι Φόστερ.

Τον επόμενο χρόνο, ο Χίνκλεϊ αθωώθηκε λόγω παραφροσύνης, αν και κλείστηκε σε τμήμα υψίστης ασφαλείας του Νοσοκομείου St Elizabeth’s της Ουάσινγκτον μέχρι να πάρει εξιτήριο το 2016.

ronald reagan ap

Το 2022 αφέθηκε ελεύθερος καθώς σύμφωνα με τις αρχές, δεν αποτελούσε απειλή για την κοινωνία και ότι θα μπορούσε να απελευθερωθεί από κάθε δικαστικό έλεγχο.

«Μετά από 41 χρόνια, 2 μήνες και 15 ημέρες, επιτέλους ελευθερία», είχε γράψει στο Τwitter.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών. Οι αρχές ανέφεραν πως ο ένοπλος είναι ο Κόουλ Άλεν, 31χρονος δάσκαλος στην Καλιφόρνια, που κουβαλούσε όπλα και μαχαίρια κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Με το που συνελήφθη, ομολόγησε στις αρχές πως στόχευσε αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να διευκρινίζει πως ήθελε να χτυπήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
67
57
56
49
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ναυάγησαν» ξανά οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν: «Θα απαντήσουμε αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός στα λιμάνια μας», απειλεί η Τεχεράνη
«Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές», σχολίασε ο Πεζεσκιάν - «Οι Ιρανοί υπέβαλαν νέο κείμενο προς διαπραγμάτευση, "πολύ καλύτερο"», σχολίασε ο Τραμπ
Δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Δάσκαλος στην Καλιφόρνια ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών – «Έμενε στο ξενοδοχείο, κουβαλούσε όπλα και μαχαίρια»
Οι αρχές τον χαρακτηρίζουν ως «μοναχικό λύκο» - Συνελήφθη από τις αρχές μετά τους πυροβολισμούς - Τραυμάτισε αστυνομικό στην προσπάθειά του να ξεφύγει
31χρονος
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Οι πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους πυροβολισμούς στο Χίλτον - Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Φωτογραφίες του δράστη ανέβασε ο Ντόναλντ Τραμπ στα social media - Πρόκειται για την 3η απόπειρα δολοφονίας κατά του - Στο ίδιο ξενοδοχείο είχαν πέσει πυροβολισμοί και κατά του Ρόναλντ Ρήγκαν
Ντόναλντ Τραμπ
6
Πανικός από πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου - Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες
Δείτε την στιγμή που ακούγονται πυροβολισμοί - Ο δράστης έφτασε μια ανάσα από τον Τραμπ - Φωτογραφίες και βίντεο από τις στιγμές πανικού - Είναι η 3η φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ γίνεται στόχος επίθεσης
Η στιγμή που απομακρύνεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
32
Newsit logo
Newsit logo