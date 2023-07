Οι ρωσικές αρχές συνέστησαν σήμερα στους Ρώσους τουρίστες που έχουν μπλοκαριστεί στην Κριμαία μετά την επίθεση στη γέφυρα που συνδέει τη χερσόνησο αυτή με τη Ρωσία να επιστρέψουν στα σπίτια τους περνώντας από τα ουκρανικά, κατεχόμενα εδάφη.

Από την επίθεση στη γέφυρα, τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, σκοτώθηκαν δύο άμαχοι που βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητό τους και τραυματίστηκε μια ανήλικη.

Οι εμπορικές πτήσεις μεταξύ Μόσχας και Κριμαίας διακόπηκαν μετά την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία. Οι περισσότεροι Ρώσοι τουρίστες πηγαίνουν στη χερσόνησο οδικώς, από τη γέφυρα του Κερτς, η οποία καταστράφηκε εν μέρει σήμερα.

«Ζητώ από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της χερσονήσου (…) να επιλέξουν, για λόγους ασφαλείας, έναν εναλλακτικό χερσαίο διάδρομο που διασχίζει τα νέα εδάφη» ανέφερε ο Ρώσος κυβερνήτης της προσαρτημένης Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ, χρησιμοποιώντας την ορολογία της Μόσχας για να αναφερθεί στα κατεχόμενα εδάφη, στην ανατολική Ουκρανία.

Η ρωσική τηλεόραση έδειξε έναν χάρτη της διαδρομής, που περνάει από τη Μελιτόπολη, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, και τη Μαριούπολη, τη μεγάλη παραθαλάσσια πόλη που καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς πέρσι την άνοιξη. Η διαδρομή καταλήγει στο Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας της Χερσώνας, είπε ότι θα τροποποιηθεί το ωράριο απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ώστε να μπορέσουν οι οδηγοί να περάσουν από την περιοχή. Υποσχέθηκε επίσης ότι ο ρωσικός στρατός θα φροντίσει για την ασφάλειά τους. Προειδοποίησε πάντως ότι θα υπάρχουν σημεία ελέγχου για να αποφευχθούν τυχόν «σαμποτάζ», αλλά οι διατυπώσεις θα είναι περιορισμένες.

Στη γειτονική Ζαπορίζια, έναν από τους στόχους της ουκρανικής αντεπίθεσης, ο διορισμένος κυβερνήτης Εβγένι Μπαλίτσκι διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα εγγυηθούν την ασφάλεια των τουριστών.

This is a traffic jam more than 5 km long in the Kherson region leaving Crimea in the direction of Melitopol 👀 pic.twitter.com/AduiwMx2dI

Οι φιλορωσικές αρχές της Κριμαίας συμβούλευσαν τους ταξιδιώτες να περάσουν «από την άλλη πλευρά» των στρατιωτικών οχημάτων.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti, υπάρχουν 50.000 τουρίστες στην Κριμαία. Οι περισσότεροι από αυτούς πήγαν οδικώς από τη Ρωσία, περνώντας από τη γέφυρα που καταστράφηκε σήμερα. Το πρακτορείο ανέφερε ότι τα αυτοκίνητα έχουν ήδη αρχίσει να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

According to Google Maps, the traffic jam of those trying to leave crimea has reached 10 kilometers.



Russian Hospitality Union reports that at least 50,000 tourists are currently in Crimea and most of them arrived on their personal vehicles. pic.twitter.com/MrIFlDrhbc