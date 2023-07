Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από την γέφυρα της Κριμαίας, στην οποία σημειώθηκαν 2 εκρήξεις τα ξημερώματα της Δευτέρας (17.07.2023).

Στις πρώτες εικόνες φαίνεται να υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε σημείο της γέφυρας της Κριμαίας και ο δρόμος να έχει πάρει κλίση προς τη μια πλευρά σε τμήμα της γέφυρας, συνολικού μήκους 19 χιλιομέτρων, που συνδέει τη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Το υπουργείο Μεταφορών ανέφερε πως το οδόστρωμα της γέφυρας υπέστη ζημιά, αλλά τα υποστυλώματα είναι άθικτα.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ υπάρχουν δύο νεκροί οι οποίοι ήταν ζευγάρι, και η κόρη τους τραυματίστηκε σοβαρά και έχει μπει στην εντατική.

Ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, είπε πως το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ.

“The bridge was attacked with the help of surface drones. It was difficult to reach the bridge, but in the end it was possible to do it,” stated allegedly an unnamed source in the Security Service of #Ukraine to RBC-Ukraine. pic.twitter.com/AQ597Vv3gj — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2023

«Το τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας από το οποίο διέρχονται αυτοκίνητα και συνδέει τη χερσόνησο με τη Ρωσία έχει υποστεί ζημιά», μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο το υπουργείο Μεταφορών.

Η ζημιά εντοπίζεται σε σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα στη χερσόνησο, διευκρίνισε το πρακτορείο.

💥 Due to the explosion of the Crimean bridge, Putin urgently gathers the Security Council, according to z-channels. Earlier, Shoigu promised immediate “attacks on decision-making centers” in the event of an attack on Crimea.



Near the Crimean (Kerch) bridge there are huge… pic.twitter.com/HsHKsMNSQ9 — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 17, 2023

Παράλληλα, το TASS ανέφερε πως η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών μέσω της υποδομής «ανεστάλη προσωρινά» λόγω κατάστασης «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο σιδηροδρομικό οργανισμό της περιοχής.

Αλληλοκατηγορίες για το ποιος προκάλεσε την έκρηξη

«Η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από το συμβάν στη γέφυρα της Κριμαίας, όπου νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι» μετέδωσε το RIA επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Ρωσία πρόεδρο του κοινοβουλίου της Κριμαίας.

«Η γέφυρα δέχθηκε επίθεση από το, όπως το χαρακτήρισε, “τρομοκρατικό καθεστώς” της Ουκρανίας και ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές», τόνισε.

«Θα μπορούσε να είναι προβοκατόρικη ενέργεια από πλευράς Μόσχας» έκρινε η Νατάλια Χουμένιουκ, εκπρόσωπος της διοίκησης νότιας περιφέρειας των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Τέτοιες προβοκάτσιες, που οι αρχές κατοχής της Κριμαίας ανακοινώνουν αμέσως, πολύ μεγαλόφωνα, είναι συνηθισμένος τρόπος των αρχών κατοχής της Κριμαίας και της επιτιθέμενης χώρας για να επιλύονται προβλήματα», δήλωσε η Χουμένιουκ στο κανάλι Rada.

«Αποφεύγετε τη γέφυρα»

Ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της χερσονήσου της Κριμαίας, ο Σεργκέι Αξιόνοφ, παρότρυνε μέσω Telegram τους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν να μετακινηθούν μέσω της γέφυρας.

Ο Αξιόνοφ ανέφερε αργότερα πως τα δρομολόγια των τρένων αναμένεται να ξαναρχίσουν γύρω στις 09:00. Πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας πρόκειται να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της κατάστασης «έκτακτης ανάγκης».