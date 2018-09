Χαροπαλεύουν τρία βρέφη – Τα μαχαίρωσε γυναίκα υπάλληλος βρεφονηπιακού σταθμού

Η υπάλληλος που διέπραξε την επίθεση στα βρέφη έκοψε τις φλέβες της στον αριστερό καρπό της. Βρίσκεται υπό κράτηση και σε σταθερή κατάσταση.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρά της.

Η 52χρονη μαχαίρωσε δύο κοριτσάκια κι ένα αγοράκι, ηλικίας τριών ημερών έως ενός μηνός, όπως επίσης έναν 31χρονο άνδρα, που πιστεύεται ότι είναι ο πατέρας ενός εκ των παιδιών και μια γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, ανέφερε η αστυνομία.

Τα θύματα βρίσκονται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση, επισήμανε η Χουανίτα Χολμς, της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Ένα κουζινομάχαιρο γεμάτο με αίματα και ένας μπαλτάς βρέθηκαν στο σημείο, σύμφωνα με τη Σοφία Μάσον, μια άλλη εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Φλάσινγκ, μια συνοικία του Κουίνς με πληθυσμό κυρίως ασιατικής καταγωγής, περίπου στις 3:30 τοπική ώρα (10:30 το πρωί ώρα Ελλάδας).

Ο βρεφονηπιακός σταθμός ειδικεύεται στην φροντίδα παιδιών κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκεί κοιμόντουσαν εννέα παιδιά, όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

'Pure Chaos in NYC' 😬 NYPD investigate a quadruple stabbing on included three infant victims at a Day Care Center in Queens, NY 😱😱 https://t.co/WiHqfzzqNU

— Black & White Cookie (@messiah2kshow) September 21, 2018